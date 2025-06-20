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Путин: в России растет занятость среди молодых людей

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Занятость молодых людей в России растет, уровень молодежной безработицы составляет только 7,5%. Об этом заявил президент РФ Владимир Путин, выступая на пленарной сессии ПМЭФа.

«По показателю молодежной безработицы Россия входит в число лучших в мире. Она составляет около 7,5%. Для примера: в таких странах, как Франция, Великобритания, молодежная безработица примерно 16% и 11% соответственно», – сказал он.

Глава государства в декабре 2024 г. также заявлял, что в России отсутствует проблема с молодежной безработицей. На момент его выступления на прошлогоднем форуме «Россия зовет!» этот показатель находился на уровне 9%, заявлял Путин.

«Хотя в определенное время, и даже совсем недавно, он [показатель молодежной безработицы] зашкаливал за 20–25% в некоторых регионах страны», – отмечал он.

В феврале этого года премьер-министр РФ Михаил Мишустин в ходе встречи с Путиным говорил, что уровень безработицы в России составляет 2,3%. При этом он уточнял, что сейчас в стране наблюдается дефицит рабочей силы. 

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети, размещенных на сайте vedomosti.ru: СМИ2, INFOX, Sparrow

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, вн.тер.г. муниципальный округ Марьина Роща, ул. Полковая, д. 3, стр. 1 1999—2025

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

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