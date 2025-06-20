Путин: в России растет занятость среди молодых людей
Занятость молодых людей в России растет, уровень молодежной безработицы составляет только 7,5%. Об этом заявил президент РФ Владимир Путин, выступая на пленарной сессии ПМЭФа.
«По показателю молодежной безработицы Россия входит в число лучших в мире. Она составляет около 7,5%. Для примера: в таких странах, как Франция, Великобритания, молодежная безработица примерно 16% и 11% соответственно», – сказал он.
Глава государства в декабре 2024 г. также заявлял, что в России отсутствует проблема с молодежной безработицей. На момент его выступления на прошлогоднем форуме «Россия зовет!» этот показатель находился на уровне 9%, заявлял Путин.
«Хотя в определенное время, и даже совсем недавно, он [показатель молодежной безработицы] зашкаливал за 20–25% в некоторых регионах страны», – отмечал он.
В феврале этого года премьер-министр РФ Михаил Мишустин в ходе встречи с Путиным говорил, что уровень безработицы в России составляет 2,3%. При этом он уточнял, что сейчас в стране наблюдается дефицит рабочей силы.