Мишустин: уровень безработицы в России составляет 2,3%
На данный момент уровень безработицы в России составляет 2,3%, сообщил премьер-министр РФ Михаил Мишустин во время встречи с президентом РФ Владимиром Путиным, передает официальный сайт Кремля.
Мишустин уточнил, что в течение года уровень безработицы не превышал 2,5%. Он также обратил внимание, что на данный момент в стране наблюдается дефицит рабочей силы. Правительство активно над этим работает, создавая возможности привлечения кадров в различные отрасли.
В ходе беседы с Путиным премьер-министр также привел данные по динамике реальных доходов населения по итогам 2024 г. По словам Мишустина, доходы увеличились на 8,4%, а реальная заработная плата за 11 месяцев сейчас – плюс 8,7%. Мишустин заключил, что инфляция не смогла уменьшить доходы населения.
На встрече с президентом Мишустин также заявил о достижении исторического максимума в ВВП страны, который зафиксирован на уровне 200 трлн руб. По его словам, ВВП увеличился на 4,1%, что оказалось «выше ожиданий». Такие данные представлены «в результате уточнений», пояснил премьер. Увеличение ВВП, по словам Мишустина, произошло за счет интенсивного роста обрабатывающей промышленности. Он добавил, что промышленное производство выросло на 4,6%, «что лучше всех предварительных оценок».