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Мишустин: уровень безработицы в России составляет 2,3%

Ведомости

На данный момент уровень безработицы в России составляет 2,3%, сообщил премьер-министр РФ Михаил Мишустин во время встречи с президентом РФ Владимиром Путиным, передает официальный сайт Кремля.

Мишустин уточнил, что в течение года уровень безработицы не превышал 2,5%. Он также обратил внимание, что на данный момент в стране наблюдается дефицит рабочей силы. Правительство активно над этим работает, создавая возможности привлечения кадров в различные отрасли.

В ходе беседы с Путиным премьер-министр также привел данные по динамике реальных доходов населения по итогам 2024 г. По словам Мишустина, доходы увеличились на 8,4%, а реальная заработная плата за 11 месяцев сейчас – плюс 8,7%. Мишустин заключил, что инфляция не смогла уменьшить доходы населения.

На встрече с президентом Мишустин также заявил о достижении исторического максимума в ВВП страны, который зафиксирован на уровне 200 трлн руб. По его словам, ВВП увеличился на 4,1%, что оказалось «выше ожиданий». Такие данные представлены «в результате уточнений», пояснил премьер. Увеличение ВВП, по словам Мишустина, произошло за счет интенсивного роста обрабатывающей промышленности. Он добавил, что промышленное производство выросло на 4,6%, «что лучше всех предварительных оценок».

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, вн.тер.г. муниципальный округ Марьина Роща, ул. Полковая, д. 3, стр. 1 1999—2025

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

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