Мишустин: уровень безработицы в России составляет 2,3%

На встрече с президентом Мишустин также заявил о достижении исторического максимума в ВВП страны, который зафиксирован на уровне 200 трлн руб. По его словам, ВВП увеличился на 4,1%, что оказалось «выше ожиданий». Такие данные представлены «в результате уточнений», пояснил премьер. Увеличение ВВП, по словам Мишустина, произошло за счет интенсивного роста обрабатывающей промышленности. Он добавил, что промышленное производство выросло на 4,6%, «что лучше всех предварительных оценок».