Путин выслушает доклад Мишустина по вопросам экономического развития России

Президент РФ Владимир Путин 7 февраля планирует встретиться с премьер-министром Михаилом Мишустиным и выслушать его доклад по вопросам экономического развития страны, сообщил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков в ходе брифинга.