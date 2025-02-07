Путин выслушает доклад Мишустина по вопросам экономического развития России
Президент РФ Владимир Путин 7 февраля планирует встретиться с премьер-министром Михаилом Мишустиным и выслушать его доклад по вопросам экономического развития страны, сообщил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков в ходе брифинга.
Путин также планирует провести оперативное совещание с постоянными членами Совета безопасности и непубличные встречи и совещания.
5 февраля Путин утвердил состав президиума Государственного совета России, в него вошли 26 человек. Мишустин вошел в состав президиума Госсовета.