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Мишустин заявил о достижении исторического максимума ВВП

Ведомости

Номинальный размер ВВП в России в 2024 г. составил исторический максимум, который зафиксирован на уровне 200 трлн руб. Об этом сообщил премьер-министр РФ Михаил Мишустин на встрече с президентом РФ Владимиром Путиным.

По его словам, рост ВВП увеличился на 4,1%, что оказалось «выше ожиданий». Такие данные представлены «в результате уточнений», пояснил премьер.

Увеличение ВВП, по словам Мишустина, произошло за счет интенсивного роста обрабатывающей промышленности. Он добавил, что промышленное производство выросло на 4,6%, «что лучше всех предварительных оценок».

7 февраля пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявлял, что Путин планирует встретиться с премьер-министром и выслушать его доклад по вопросам экономического развития страны.

В ноябре Мишустин сообщал, что за девять месяцев 2024 г. рост ВВП в России составил 4,2%, несмотря на санкционное давление. 

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, вн.тер.г. муниципальный округ Марьина Роща, ул. Полковая, д. 3, стр. 1 1999—2025

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

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