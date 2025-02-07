Мишустин заявил о достижении исторического максимума ВВП
Номинальный размер ВВП в России в 2024 г. составил исторический максимум, который зафиксирован на уровне 200 трлн руб. Об этом сообщил премьер-министр РФ Михаил Мишустин на встрече с президентом РФ Владимиром Путиным.
По его словам, рост ВВП увеличился на 4,1%, что оказалось «выше ожиданий». Такие данные представлены «в результате уточнений», пояснил премьер.
Увеличение ВВП, по словам Мишустина, произошло за счет интенсивного роста обрабатывающей промышленности. Он добавил, что промышленное производство выросло на 4,6%, «что лучше всех предварительных оценок».
7 февраля пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявлял, что Путин планирует встретиться с премьер-министром и выслушать его доклад по вопросам экономического развития страны.
В ноябре Мишустин сообщал, что за девять месяцев 2024 г. рост ВВП в России составил 4,2%, несмотря на санкционное давление.