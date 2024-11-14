Мишустин: рост ВВП России составил 4,2% за девять месяцев
За девять месяцев 2024 г. рост ВВП в России составил 4,2%, несмотря на санкционное давление. Об этом сообщил премьер-министр РФ Михаил Мишустин на совещании по экономическим вопросам.
«Несмотря на беспрецедентное санкционное давление со стороны недружественных государств, по уточненной оценке Минэкономразвития по итогам девяти месяцев ВВП прибавил 4,2%», – отметил Мишустин.
Он добавил, что основной вклад в динамику промышленности вносит обрабатывающее производство. За три квартала этого года рост этого сектора составил почти 8%. Темп роста производства ряда транспортных средств и оборудования составил более 50%, компьютеров и электроники – порядка 30%.
Премьер указал, что по многим направлениям экономики достигнуты весомые результаты. По его словам, важно следить за факторами, которые влияют на повышение эффективности различных отраслей, их долгосрочный устойчивый рост, своевременно вносить коррективы и совершенствовать инструменты поддержки.
В августе президент России Владимир Путин сообщил о росте ВВП на 4,6% за первое полугодие 2024 г. Он заметил, что экономика продолжает расти «хорошими, высокими темпами». Объем промышленного производства вырос на 4,4%, в обрабатывающих отраслях динамика составила 8%. Рост ВВП страны и зарплат позитивно отразился и на федеральном бюджете, доходы которого с января по июль приблизились к 20 трлн руб. (+36% относительно 2023 г.). Почти две трети поступлений – ненефтегазовые доходы.