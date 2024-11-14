Мишустин: рост ВВП России составил 4,2% за девять месяцев

В августе президент России Владимир Путин сообщил о росте ВВП на 4,6% за первое полугодие 2024 г. Он заметил, что экономика продолжает расти «хорошими, высокими темпами». Объем промышленного производства вырос на 4,4%, в обрабатывающих отраслях динамика составила 8%. Рост ВВП страны и зарплат позитивно отразился и на федеральном бюджете, доходы которого с января по июль приблизились к 20 трлн руб. (+36% относительно 2023 г.). Почти две трети поступлений – ненефтегазовые доходы.