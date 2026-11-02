Матвиенко поблагодарила Китай за готовность содействовать миру на Украине

1 сентября председатель КНР Си Цзиньпин сообщил, что Китай хочет усилить координацию с другими странами для политического урегулирования ситуаций на Украине и в других горячих точках. Он отметил, что Пекин будет придерживаться подхода по устранению «как симптомов, так и причин» этих обострений и содействовать политическому урегулированию.