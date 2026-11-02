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Матвиенко поблагодарила Китай за готовность содействовать миру на Украине

Сергей Пахомов

Россия высоко оценивает позицию Китая по украинскому конфликту и готовность Пекина содействовать его мирному урегулированию. Об этом сообщила председатель Совета Федерации Валентина Матвиенко во время официального визита российской делегации в КНР.

«Китай понимает первопричины этого конфликта, и это очень важно», – заявила она (цитата по «РИА Новости»).

По ее словам, Китай сохраняет самостоятельный взгляд на международные события и не поддается влиянию западной пропаганды. Пекин также понимает причины возникновения конфликта, отметила Матвиенко.

12 октября официальный представитель МИД КНР Мао Нин выразил поддержку всем усилиям, направленным на дипломатическое урегулирование конфликта на Украине. По его словам, диалог является единственным путем к урегулированию украинского кризиса.

1 сентября председатель КНР Си Цзиньпин сообщил, что Китай хочет усилить координацию с другими странами для политического урегулирования ситуаций на Украине и в других горячих точках. Он отметил, что Пекин будет придерживаться подхода по устранению «как симптомов, так и причин» этих обострений и содействовать политическому урегулированию.

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