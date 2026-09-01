Китай намерен усилить координацию по Украине для урегулирования кризиса

«По таким международным и региональным горячим точкам, как Украина, Ближний Восток и Афганистан, Китай готов укреплять коммуникацию и координацию со всеми сторонами, придерживаясь подхода, направленного на устранение как симптомов, так и причин проблемы, и содействовать политическому урегулированию», – сказал он (цитата по ТАСС).