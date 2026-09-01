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Главная / Политика /

Китай намерен усилить координацию по Украине для урегулирования кризиса

Максим Цуланов

Китай намерен усилить координацию с другими странами для поиска путей политического урегулирования ситуации на Украине, Ближнем Востоке и в Афганистане. Об этом заявил председатель КНР Си Цзиньпин на заседании Совета глав государств – членов Шанхайской организации сотрудничества (ШОС) в Бишкеке.

«По таким международным и региональным горячим точкам, как Украина, Ближний Восток и Афганистан, Китай готов укреплять коммуникацию и координацию со всеми сторонами, придерживаясь подхода, направленного на устранение как симптомов, так и причин проблемы, и содействовать политическому урегулированию», – сказал он (цитата по ТАСС).

В конце июня заместитель постоянного представителя КНР при ООН Сунь Лэй заявил, что Пекин призывает Москву и Киев к скорейшему возвращению за стол переговоров для достижения всеобъемлющего и долгосрочного мирного соглашения.

25 августа Москву посетил директор американского ЦРУ Джон Рэтклифф. Стороны сообщали, что встреча проходила между представителями спецслужб. СМИ писали, что речь шла о предостережении России от нападения на страны НАТО, а также об урегулировании конфликта на Украине.

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