Китай призвал Россию и Украину к скорейшему возобновлению переговоров
Пекин призывает Москву и Киев к скорейшему возвращению за стол переговоров для достижения всеобъемлющего и долгосрочного мирного соглашения. Об этом заявил заместитель постоянного представителя КНР при ООН Сунь Лэй.
По его словам, Китай, как и прежде, придерживается «объективной и беспристрастной позиции» по украинскому вопросу на основе четырех принципов, предложенных лидером КНР Си Цзиньпином.
«Мы поддерживаем контакты со всеми сторонами, включая Россию и Украину, и неустанно содействуем мирным переговорам. Вместе с международным сообществом Китай готов и дальше играть конструктивную роль в продвижении политического урегулирования кризиса», – заявил Сунь Лэй (цитата по ТАСС).
28 июня президент России Владимир Путин в интервью журналисту Павлу Зарубину сообщил, что Москва внимательно относится к каждому предложению со стороны Киева. По его словам, контакты по урегулированию налажены сразу по нескольким направлениям и линиям. Кроме уже известных запросов о встрече и временном прекращении огня поступают новые инициативы. В частности, речь о прекращении ударов вглубь территорий с обеих сторон и ограничение боевых действий только четырьмя территориями: Херсонской, Запорожской областями, Донецкой и Луганской народными республиками. Глава государства при этом подчеркнул, что Россия не даст шанса создать условия для переговоров, выгодные для противника.