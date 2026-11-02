Суд оштрафовал политолога Шульман за дискредитацию армии
Политолога Екатерину Шульман
Ее признали виновной по ч. 1 ст. 20.3.3 КоАП РФ.
Шульман является политологом и приглашенным научным сотрудником Берлинского центра Карнеги (признан нежелательной организацией). В ноябре 2025 г. Росфинмониторинг внес Шульман в перечень террористов и экстремистов.
В марте этого года Шульман заочно приговорили к 1 году лишения свободы в России по делу о нарушении порядка деятельности иноагента. До этого она дважды привлекалась к административной ответственности за нарушение этого закона.