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Суд оштрафовал политолога Шульман за дискредитацию армии

Максим Цуланов
Евгений Разумный / Ведомости
Евгений Разумный / Ведомости

Политолога Екатерину Шульман (считается в России иноагентом) оштрафовали на 40 000 руб. в России по административной статье об дискредитации армии, сообщили в столичных судах общей юрисдикции. 

Ее признали виновной по ч. 1 ст. 20.3.3 КоАП РФ.

Шульман является политологом и приглашенным научным сотрудником Берлинского центра Карнеги (признан нежелательной организацией). В ноябре 2025 г. Росфинмониторинг внес Шульман в перечень террористов и экстремистов.

В марте этого года Шульман заочно приговорили к 1 году лишения свободы в России по делу о нарушении порядка деятельности иноагента. До этого она дважды привлекалась к административной ответственности за нарушение этого закона.

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