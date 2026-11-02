Захарова: сигналы о новых силовых акциях против Ирана вызывают тревогу
Сигналы о том, что против Ирана планируются новые силовые акции, вызывают тревогу. Об этом заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова. Ее комментарий опубликован на сайте российского дипведомства.
«Трагический опыт последних месяцев убеждает, что военные авантюры, сеющие смерть и разрушения в Иране, бессильны сломить волю иранцев отстаивать суверенитет и независимость своей страны. Тем, кто сегодня грозит новыми ударами, стоит над этим задуматься», – сказала Захарова.
Она добавила, что МИД РФ считает необходимым нарастить дипломатическую работу по нормализации ситуации вокруг Ирана. По ее словам, Россия поддерживает усилия посредников и сама оказывает содействие переговорному процессу. Также Москва готова внести вклад как в «нахождение взаимоприемлемых развязок, так и их дальнейшую реализацию».
Официальный представитель МИДа отметила, что Россия надеется на нормализацию ситуации в Ормузском проливе при учете интересов как стран, которые имеют непосредственный доступ к проливу, так и стран, которые хотели бы безопасно использовать данную водную артерию.
2 ноября журнал The Atlantic сообщил, что новая военная кампания США против Ирана в случае ее начала может занять от нескольких часов до нескольких недель. Журнал отмечает, что на прошлой неделе глава Пентагона Пит Хегсет и председатель Комитета начальников штабов ВС США Дэн Кейн представили американскому президенту Дональду Трампу и вице-президенту Джей Ди Вэнсу возможные сценарии дальнейших действий в отношении Тегерана, в том числе продолжение ударов по Ирану, а также продолжение морской блокады Исламской Республики.
1 ноября Axios писал, что премьер Израиля Биньямин Нетаньяху в телефонном разговоре с Трампом призвал нанести удар по Ирану сразу после промежуточных выборов в конгресс. По данным источников портала, Трамп пока хочет дать шанс переговорам с Ираном, но такая стратегия беспокоит Нетаньяху.