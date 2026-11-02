Захарова: сигналы о новых силовых акциях против Ирана вызывают тревогу

2 ноября журнал The Atlantic сообщил, что новая военная кампания США против Ирана в случае ее начала может занять от нескольких часов до нескольких недель. Журнал отмечает, что на прошлой неделе глава Пентагона Пит Хегсет и председатель Комитета начальников штабов ВС США Дэн Кейн представили американскому президенту Дональду Трампу и вице-президенту Джей Ди Вэнсу возможные сценарии дальнейших действий в отношении Тегерана, в том числе продолжение ударов по Ирану, а также продолжение морской блокады Исламской Республики.