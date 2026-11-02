В Башкирии задержаны два человека, планировавшие поджог

В пресс-службе сообщили, что мужчина вступил в переписку с представителем запрещенной в России украинской организации в одной из социальных сетей. После он получил задание поджечь железнодорожное средство в Ашинском районе Челябинской области и привлек в качестве сообщницы 20-летнюю девушку.