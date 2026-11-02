В Башкирии задержаны два человека, планировавшие поджог
В Башкирии задержали двух человек, которые планировали поджог железнодорожного транспортного средства в Челябинской области. Об этом сообщили в пресс-службе УФСБ по республике.
«УФСБ России по Республике Башкортостан пресечена противоправная деятельность 39-летнего жителя Республики Башкортостан и его пособницы, планировавших совершить террористический акт на объекте железнодорожной инфраструктуры», – говорится в сообщении (цитата по ТАСС).
В пресс-службе сообщили, что мужчина вступил в переписку с представителем запрещенной в России украинской организации в одной из социальных сетей. После он получил задание поджечь железнодорожное средство в Ашинском районе Челябинской области и привлек в качестве сообщницы 20-летнюю девушку.
Злоумышленники были задержаны Уфимским линейным управлением МВД России на транспорте, когда направлялись к месту осуществления поджога. В их домах были найдены и изъяты инструменты и вещества, которые были необходимы для совершения преступления.
Уголовное дело возбуждено по ч. 3 ст. 30, ч. 2 ст. 205 (террористический акт), ч. 1.1 ст. 205.1 (содействие террористической деятельности), ст. 205.3 (прохождение обучения в целях осуществления террористической деятельности), ч. 2 ст. 205.5 (организация деятельности террористической организации и участие в деятельности такой организации).
2 ноября ФСБ предотвратила серию диверсий, которые украинские спецслужбы планировали с помощью самодельных взрывных устройств, встроенных в FPV-очки для управления беспилотниками. Устройства под видом гуманитарной помощи должны были поступить к российским военнослужащим в зону проведения спецоперации.