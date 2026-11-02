Путин ратифицировал соглашение с КНР о строительстве второго ж/д пути

20 мая в рамках официального визита Путина в Пекин Россия и Китай договорились о строительстве второго главного пути. От российской стороны соглашение подписали Андрей Никитин, возглавлявший тогда Минтранс, и глава «Росатома» Алексей Лихачев. По словам Никитина, это позволит нарастить его провозную способность на 11 млн т и обеспечит транзит почти 50 пар поездов в сутки.