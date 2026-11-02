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Путин ратифицировал соглашение с КНР о строительстве второго ж/д пути

Ксения Наумчик
Максим Стулов / Ведомости
Максим Стулов / Ведомости

Президент России Владимир Путин подписал закон о ратификации межправительственного соглашения с Китаем о совместном строительстве второго главного железнодорожного пути колеи 1435 мм на участке Забайкальск – Маньчжурия. Документ опубликован на официальном портале правовой информации.

Соглашение было подписано в Пекине 20 мая 2026 г. Проект предусматривает прокладку пути с шириной колеи 1435 мм на трансграничном участке железной дороги. Его реализация должна создать условия для увеличения объемов грузовых перевозок между пограничными станциями двух стран.

Согласно документу, Россия и Китай будут вести работы совместно и синхронно. Разграничение ответственности сторон установлено по точке стыка железнодорожных путей на государственной границе.

Строительство не должно затрагивать прохождение линии государственной границы, приводить к повреждению пограничных знаков или наносить ущерб экологической безопасности. Также работы не должны влиять на функционирование уже действующих железнодорожных путей.

20 мая в рамках официального визита Путина в Пекин Россия и Китай договорились о строительстве второго главного пути. От российской стороны соглашение подписали Андрей Никитин, возглавлявший тогда Минтранс, и глава «Росатома» Алексей Лихачев. По словам Никитина, это позволит нарастить его провозную способность на 11 млн т и обеспечит транзит почти 50 пар поездов в сутки.

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