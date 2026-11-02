«Рон инвест» стал первым депозитарием корпоративного портала на «Финуслугах»

Инвесторы могут участвовать в корпоративных действиях с компьютера или смартфона в «Финуслугах» без необходимости установки дополнительного ПО. Депозитарии могут работать с инструкциями клиентов через существующий личный кабинет НРД, процесс получения и обработки инструкций будет полностью автоматизирован, говорили «Ведомостям» в НРД.