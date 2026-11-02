«Рон инвест» стал первым депозитарием корпоративного портала на «Финуслугах»
Инвесткомпания ООО «Рон инвест» стала первым депозитарием Единого портала корпоративных действий от Национального расчетного депозитария (НРД) на маркетплейса «Финуслуги». Об этом «Ведомостям» сообщили в НРД.
«Теперь инвесторы – физические лица, чьи счета открыты в этом депозитарии, смогут дистанционно принимать участие в корпоративных действиях по ценным бумагам, обслуживаемым НРД, и получать обратную связь о статусе обработки и инструкции», – говорится в сообщении.
Как пояснил гендиректор «Рон инвест» Антон Виноградов, для компании было важно, что выстраивание дистанционного взаимодействия с клиентами не потребовало дополнительных затрат на реализацию и сопровождение.
Единый портал корпоративных действий рассчитан на депонентов НРД из числа депозитариев: они смогут предоставлять своим клиентам – физическим лицам возможность участия в добровольных корпоративных действиях дистанционно в электронном формате.
Инвесторы могут участвовать в корпоративных действиях с компьютера или смартфона в «Финуслугах» без необходимости установки дополнительного ПО. Депозитарии могут работать с инструкциями клиентов через существующий личный кабинет НРД, процесс получения и обработки инструкций будет полностью автоматизирован, говорили «Ведомостям» в НРД.