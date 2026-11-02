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«Рон инвест» стал первым депозитарием корпоративного портала на «Финуслугах»

Максим Цуланов
Максим Стулов / Ведомости
Максим Стулов / Ведомости

Инвесткомпания ООО «Рон инвест» стала первым депозитарием Единого портала корпоративных действий от Национального расчетного депозитария (НРД) на маркетплейса «Финуслуги». Об этом «Ведомостям» сообщили в НРД.

«Теперь инвесторы – физические лица, чьи счета открыты в этом депозитарии, смогут дистанционно принимать участие в корпоративных действиях по ценным бумагам, обслуживаемым НРД, и получать обратную связь о статусе обработки и инструкции», – говорится в сообщении.

Как пояснил гендиректор «Рон инвест» Антон Виноградов, для компании было важно, что выстраивание дистанционного взаимодействия с клиентами не потребовало дополнительных затрат на реализацию и сопровождение.

Единый портал корпоративных действий рассчитан на депонентов НРД из числа депозитариев: они смогут предоставлять своим клиентам – физическим лицам возможность участия в добровольных корпоративных действиях дистанционно в электронном формате.

Инвесторы могут участвовать в корпоративных действиях с компьютера или смартфона в «Финуслугах» без необходимости установки дополнительного ПО. Депозитарии могут работать с инструкциями клиентов через существующий личный кабинет НРД, процесс получения и обработки инструкций будет полностью автоматизирован, говорили «Ведомостям» в НРД.

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