Российский рынок акций начал ноябрь с коррекции
По состоянию на 12:00 мск 2 ноября индекс Мосбиржи снизился по отношению к закрытию предыдущего дня на 0,78% и составил 2493,38. Индекс РТС снизился на 0,78% и составил 975,05.
Лидерами роста цен на торгах Мосбиржи стали:
VK – 187,70 руб. (+15,36%)
«Группа Астра» – 234,60 руб. (+8%)
«Софтлайн» – 54,14 руб. (+7,38%)
ГК «Базис» – 149,98 руб. (+4,53%)
В2В-РТС – 135,97 руб. (+4,34%)
В аутсайдерах торгов оказались:
«Каршеринг Руссия» – 41,90 руб. (-7,55%)
«Акрон» – 17 646 руб. (-2,18%)
«Глоракс» – 37,69 руб. (-1,90%)
МКБ – 10,31 руб. (-1,57%)
«Татнефть» АП – 623,10 руб. (-1,45%)
Общий объем торгов составил 58,71 млрд руб.