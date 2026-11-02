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Российский рынок акций начал ноябрь с коррекции

Ведомости

По состоянию на 12:00 мск 2 ноября индекс Мосбиржи снизился по отношению к закрытию предыдущего дня на 0,78% и составил 2493,38. Индекс РТС снизился на 0,78% и составил 975,05.

Лидерами роста цен на торгах Мосбиржи стали:

В аутсайдерах торгов оказались:

Общий объем торгов составил 58,71 млрд руб.

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