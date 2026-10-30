Чистая прибыль «Северстали» за январь – сентябрь упала на 61%

Производство чугуна и стали за девять месяцев выросло на 2% до 8,47 млн т и до 8,24 млн т соответственно. Продажи металлопродукции составили 8,26 млн т, практически на уровне прошлого года. Продажи чугуна и слябов выросли на 13% до 0,82 млн т, а коммерческой стали – на 4% до 3,48 млн т. Сбыт продукции с высокой добавленной стоимостью составил 3,96 млн т (-6%).