Чистая прибыль «Северстали» за январь – сентябрь упала на 61%
Чистая прибыль ПАО «Северсталь» за девять месяцев составила 19,29 млрд руб., что на 61% меньше год к году. При этом за III квартал показатель вырос на 17% до 15,17 млрд руб. Отчет опубликован на сайте компании.
Выручка за три квартала снизилась на 10% до 488,41 млрд руб. За III квартал она уменьшилась на 3% и составила 173,54 млрд руб. против 179,12 млрд руб. годом ранее. В «Северстали» связывают более низкие показатели с уменьшением объема продаж, что было частично компенсировано ростом средних цен реализации за счет улучшения продуктовой структуры.
Показатель EBITDA за квартал вырос на 13% до 39,98 млрд руб., а за три квартала – снизился на 28% до 82,32 млрд руб. Рентабельность по EBITDA составила 23% и 17% соответственно. Соотношение чистого долга к EBITDA на 30 сентября составило 0,47х. Общий долг вырос до 71,06 млрд руб. (+18% к началу года). Чистый долг на 30 сентября составил 49,56 млрд руб. Свободный денежный поток отрицательный – 27,5 млрд руб.
Производство чугуна и стали за девять месяцев выросло на 2% до 8,47 млн т и до 8,24 млн т соответственно. Продажи металлопродукции составили 8,26 млн т, практически на уровне прошлого года. Продажи чугуна и слябов выросли на 13% до 0,82 млн т, а коммерческой стали – на 4% до 3,48 млн т. Сбыт продукции с высокой добавленной стоимостью составил 3,96 млн т (-6%).
20 октября стало известно, что «Северсталь» не будет распределять дивиденды по итогам девяти месяцев. По словам гендиректора АО «Северсталь менеджмент» Александра Шевелева, это позволит сконцентрировать ресурсы на завершении ключевых стратегических проектов и обеспечении долгосрочной финансовой устойчивости компании.