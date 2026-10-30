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Экспорт российской пшеницы за четыре месяца может составить 10,3 млн тонн

Сергей Пахомов
Максим Стулов / Ведомости
Максим Стулов / Ведомости

Экспорт российской пшеницы в июле – октябре 2026/27 сельхозгода может составить 10,3 млн т, при этом до 65% поставок придется на порты Балтики. Такие оценки представил аналитический центр «Русагротранс» на конференции «Агрологистика. Куда направить новый урожай? 2026».

Номинальная мощность зерновых терминалов в Высоцке, Усть-Луге и Санкт-Петербурге составляет 9 млн т в год. Еще около 7 млн т приходится на непрофильные мощности в этих портах и Мурманске.

Поставки российской пшеницы в страны Средней Азии почти удвоились – до 1,2 млн т. Экспорт в Азербайджан, включая транзит, вырос на 42,3% до 970 000 т.

Общий вывоз основных зерновых культур за четыре месяца аналитики оценивают в 13,8 млн т. Экспорт пшеницы может составить 10,3 млн т против 16,9 млн т годом ранее, ячменя – 2,3 млн т против 3 млн т, кукурузы – 1,2 млн т против 1,3 млн т.

28 октября министр сельского хозяйства Оксана Лут сообщила, что Россия достигла высоких темпов вывоза зерна. За 27 октября из страны отправили 240 000 т продукции.

22 октября исполнительный директор Зерновой ассоциации России (ЗАР) Ксения Боломатова сообщила в интервью «Ведомостям», что российские экспортеры зерна рассматривают новые маршруты поставок продукции, в том числе транзитом через территорию Китая. По ее словам, поставлять зерно в азиатские страны, особенно в Юго-Восточную Азию, удобнее через порты Дальнего Востока.

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