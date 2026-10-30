Экспорт российской пшеницы за четыре месяца может составить 10,3 млн тонн

Общий вывоз основных зерновых культур за четыре месяца аналитики оценивают в 13,8 млн т. Экспорт пшеницы может составить 10,3 млн т против 16,9 млн т годом ранее, ячменя – 2,3 млн т против 3 млн т, кукурузы – 1,2 млн т против 1,3 млн т.