Экспорт российской пшеницы за четыре месяца может составить 10,3 млн тонн
Экспорт российской пшеницы в июле – октябре 2026/27 сельхозгода может составить 10,3 млн т, при этом до 65% поставок придется на порты Балтики. Такие оценки представил аналитический центр «Русагротранс» на конференции «Агрологистика. Куда направить новый урожай? 2026».
Номинальная мощность зерновых терминалов в Высоцке, Усть-Луге и Санкт-Петербурге составляет 9 млн т в год. Еще около 7 млн т приходится на непрофильные мощности в этих портах и Мурманске.
Поставки российской пшеницы в страны Средней Азии почти удвоились – до 1,2 млн т. Экспорт в Азербайджан, включая транзит, вырос на 42,3% до 970 000 т.
Общий вывоз основных зерновых культур за четыре месяца аналитики оценивают в 13,8 млн т. Экспорт пшеницы может составить 10,3 млн т против 16,9 млн т годом ранее, ячменя – 2,3 млн т против 3 млн т, кукурузы – 1,2 млн т против 1,3 млн т.
28 октября министр сельского хозяйства Оксана Лут сообщила, что Россия достигла высоких темпов вывоза зерна. За 27 октября из страны отправили 240 000 т продукции.
22 октября исполнительный директор Зерновой ассоциации России (ЗАР) Ксения Боломатова сообщила в интервью «Ведомостям», что российские экспортеры зерна рассматривают новые маршруты поставок продукции, в том числе транзитом через территорию Китая. По ее словам, поставлять зерно в азиатские страны, особенно в Юго-Восточную Азию, удобнее через порты Дальнего Востока.