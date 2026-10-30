Газета
MAX
Глобальные идеи
Бизнес
Экономика
Финансы
Инвестиции
Технологии
Медиа
Недвижимость
Политика
Общество
Менеджмент
Стиль жизни
Интервью
Мнения
Фотогалереи
ВЕДЫ
Правила торговли
Идеи управления
Город
Ведомости&
Аналитика
Капитал
Страна
Промышленность
Инновации и технологии
Техуспех
Здоровье
Спорт
Конференции
Вместе для дикой природы
Справочник компаний
Справочник персон
Туризм
Право
Наука
Как потратить
Устойчивое развитие
Форум
Премия Импульс
Ведомости Северо-Запад
Ведомости Юг
CNY Бирж.12,072-1,06%VEON-RX79-1,5%MGTS1 358-1,88%IMOEX2 516,62+0,97%RTSI984,13+1,12%RGBI112,38+0,06%RGBITR778,31+0,1%
Глобальные идеи
Бизнес
Экономика
Финансы
Инвестиции
Технологии
Медиа
Недвижимость
Политика
Общество
Менеджмент
Стиль жизни
Интервью
Мнения
Фотогалереи
Главная / Политика /

Началась передача гуманитарной помощи жителям Алешек

Антон Потоков

В городе Алешки Херсонской области началась передача местным жителям нескольких десятков тонн гуманитарной помощи. Об этом сообщила уполномоченный по правам человека в РФ Яна Лантратова.

По ее словам, гуманитарная миссия прибыла в город и приступила к распределению продуктов питания, средств гигиены, топлива для генераторов и других предметов первой необходимости.

«Собирали то, о чем просили сами люди. Для тех, кто решил остаться, это особенно важно. Здесь их дом. Им нужно заботиться о близких», – написала Лантратова.

30 октября гуманитарная колонна с десятками тонн помощи выдвинулась в сторону Алешек. Автомобили доставляют местным жителям продукты питания, лекарства, средства гигиены, питьевую воду и топливо для генераторов. Колонна отправилась в путь ранним утром, еще до рассвета.

Днем ранее Лантратова вылетела в Алешки для участия в гуманитарной миссии. Вместе с российским омбудсменом к месту назначения направились иностранные журналисты, в том числе представители американских СМИ. Она сообщила о соблюдении «режима тишины». По ее словам, инцидентов за это время не было зафиксировано.

Читайте также:Минобороны РФ: военнослужащий погиб при разминировании дорог к Алешкам
Отвлекает реклама?  С подпиской  вы не увидите её на сайте