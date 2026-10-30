Началась передача гуманитарной помощи жителям Алешек

Днем ранее Лантратова вылетела в Алешки для участия в гуманитарной миссии. Вместе с российским омбудсменом к месту назначения направились иностранные журналисты, в том числе представители американских СМИ. Она сообщила о соблюдении «режима тишины». По ее словам, инцидентов за это время не было зафиксировано.