Началась передача гуманитарной помощи жителям Алешек
В городе Алешки Херсонской области началась передача местным жителям нескольких десятков тонн гуманитарной помощи. Об этом сообщила уполномоченный по правам человека в РФ Яна Лантратова.
По ее словам, гуманитарная миссия прибыла в город и приступила к распределению продуктов питания, средств гигиены, топлива для генераторов и других предметов первой необходимости.
«Собирали то, о чем просили сами люди. Для тех, кто решил остаться, это особенно важно. Здесь их дом. Им нужно заботиться о близких», – написала Лантратова.
30 октября гуманитарная колонна с десятками тонн помощи выдвинулась в сторону Алешек. Автомобили доставляют местным жителям продукты питания, лекарства, средства гигиены, питьевую воду и топливо для генераторов. Колонна отправилась в путь ранним утром, еще до рассвета.
Днем ранее Лантратова вылетела в Алешки для участия в гуманитарной миссии. Вместе с российским омбудсменом к месту назначения направились иностранные журналисты, в том числе представители американских СМИ. Она сообщила о соблюдении «режима тишины». По ее словам, инцидентов за это время не было зафиксировано.