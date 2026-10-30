Газ в Европе подорожал выше $1200 впервые с декабря 2022 года
Биржевая цена газа в Европе превысила $1200 за 1000 куб. м впервые с декабря 2022 г. Об этом пишет ТАСС со ссылкой на данные торгов.
В ходе торгов в пятницу стоимость газа с поставкой на следующий день на нидерландском хабе TTF достигла $1204 за 1000 куб. м, или около 104 евро за МВтч. Декабрьский фьючерс на этом хабе подорожал примерно до $1190 за 1000 куб. м (102,76 евро за МВтч).
30 октября председатель правления «Газпрома» Алексей Миллер заявил, что цены на газ в Европе в случае холодной зимы могут достигнуть $2500 за 1000 куб. м на пиковых значениях. По словам Миллера, цены на газ в Европе уже в октябре превысили $1200 за 1000 куб. м, хотя западные эксперты ожидали достижения этой отметки лишь на пике осенне-зимнего потребления.
28 октября стоимость ноябрьских фьючерсов на газ на нидерландском хабе TTF достигла 100 евро за МВтч впервые с декабря 2022 г. В пересчете на 1000 куб. м цена составила около $1169. Bloomberg связывал подорожание с низкими запасами топлива и необходимостью европейских стран конкурировать за поставки сжиженного природного газа (СПГ).
9 октября Politico писало, что Европа может столкнуться с дефицитом газа зимой и ростом коммунальных платежей. При этом запасы газа в ЕС находятся на минимальном за последние 15 лет уровне для этого времени года. Одна из причин возможного энергетического кризиса – нарушение глобальных поставок энергоносителей из-за конфликта на Ближнем Востоке.