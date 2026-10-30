Газ в Европе подорожал выше $1200 впервые с декабря 2022 года

30 октября председатель правления «Газпрома» Алексей Миллер заявил, что цены на газ в Европе в случае холодной зимы могут достигнуть $2500 за 1000 куб. м на пиковых значениях. По словам Миллера, цены на газ в Европе уже в октябре превысили $1200 за 1000 куб. м, хотя западные эксперты ожидали достижения этой отметки лишь на пике осенне-зимнего потребления.