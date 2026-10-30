Новак: Россия обсуждает с Суданом проект разработки нефтяных месторождений
Россия и Судан обсудили совместную разработку нефтяных месторождений и развитие электроэнергетики. Москва готова перейти к предметному рассмотрению соответствующих проектов, заявил вице-премьер РФ Александр Новак в интервью ИС «Вести».
По его словам, компания «Зарубежнефть» уже подписала соответствующий меморандум.
Новак отметил, что энергетическая тематика присутствует в повестке переговоров с представителями практически всех африканских государств.
30 октября лидер Судана Абдельфаттах Бурхан на встрече с президентом РФ Владимиром Путиным предложил создать свободную экономическую зону на побережье Красного моря. По его словам, Россия сможет использовать ее для того, чтобы создавать там склады с топливом и пшеницей.
23 октября посол России в Судане Андрей Черновол сообщил о готовности России способствовать приходу в Судан российских компаний для восстановления и модернизации критической инфраструктуры, энергетики и транспорта, а также наращивания потенциала сельского хозяйства и животноводства на взаимовыгодной основе. Отдельно он отметил расширение возможностей для обучения суданской молодежи в России и получения национальными кадрами образования в востребованных областях.