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Главная / Политика /

Песков назвал опыт взаимодействия с Киевом в Алешках отдельной ситуацией

Ксения Наумчик

Опыт сотрудничества с украинскими властями в ходе гуманитарной операции в Алешках сложно переносить на весь процесс урегулирования конфликта. Об этом заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.

«Это отдельно взятая ситуация, которую пока сложно проецировать на весь процесс урегулирования», – сказал представитель Кремля (цитата по ИС «Вести»).

30 октября уполномоченный по правам человека в РФ Яна Лантратова заявила, что в Алешках началась передача местным жителям нескольких десятков тонн гуманитарной помощи. По ее словам, гуманитарная миссия прибыла в город и приступила к распределению продуктов питания, средств гигиены, топлива для генераторов и других предметов первой необходимости.

До этого сообщалось, что гуманитарная колонна с десятками тонн помощи выдвинулась в сторону Алешек. Автомобили доставляют местным жителям продукты питания, лекарства, средства гигиены, питьевую воду и топливо для генераторов. Колонна отправилась в путь ранним утром, еще до рассвета.

Днем ранее Лантратова вылетела в Алешки для участия в гуманитарной миссии. Вместе с российским омбудсменом к месту назначения направились иностранные журналисты, в том числе представители американских СМИ. Она сообщила о соблюдении «режима тишины». По ее словам, инцидентов за это время не было зафиксировано.

Режим прекращения огня вступил в силу 27 октября в 4:00 и будет действовать до 22:59 1 ноября.

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