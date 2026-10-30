Гуманитарная колонна направилась в Алешки
Гуманитарная колонна с десятками тонн помощи выдвинулась в сторону города Алешки Херсонской области. Об этом сообщают «Известия».
Автомобили доставляют местным жителям продукты питания, лекарства, средства гигиены, питьевую воду и топливо для генераторов. Колонна отправилась в путь ранним утром, еще до рассвета.
Вместе с гуманитарным конвоем в автобусах следуют российские журналисты и представители СМИ из США, Франции, Италии и Украины.
29 октября уполномоченный по правам человека в России Яна Лантратова вылетела в Алешки для участия в гуманитарной миссии. Вместе с российским омбудсменом к месту назначения направились иностранные журналисты, в том числе представители американских СМИ. Она сообщила о соблюдении «режима тишины». По ее словам, инцидентов за это время не было зафиксировано. Российские военные проводят инженерно-технические работы, а также ведется разминирование дороги.
Спецпредставитель президента, глава РФПИ Кирилл Дмитриев уточнял, что журналисты американского телеканала Newsmax будут освещать гуманитарную миссию. Первая леди США Мелания Трамп сообщила, что в Алешки прибудут четверо американских журналистов.
Позднее стало известно, что в аэропорт Гомеля прибыл самолет с представителями России, участвующими в гуманитарной операции в Алешках. По данным «БелТА», воздушная гавань стала отправной точкой маршрута участников операции.
В тот же день пресс-секретарь Кремля Дмитрий Песков отметил, что Москва рассчитывает на беспрепятственное получение гуманитарной помощи жителями Алешек. Представитель Кремля также выразил надежду, что все желающие смогут покинуть населенный пункт.
Российский Красный Крест направил гуманитарную помощь жителям Алешек. В состав помощи вошли питьевая вода, продукты питания и средства личной гигиены.