К концу сентября в Сибири количество майнинговых ферм выросло на 18%. Лидером по темпам роста стал Краснодарский край, где их число выросло на 63%. В Иркутской области количество таких объектов увеличилось на 27%, в Ханты-Мансийском АО – на 24%, в Красноярском крае – на 22%, а в Воронежской области – на 21%.