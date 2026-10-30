В Сибири количество майнинговых ферм выросло на 18%
Несмотря на частичный запрет майнинга криптовалюты, количество ферм по России за период с 31 июля по 30 сентября выросло на 8%. Больше всего майнеров оказалось в Сибирском федеральном округе – 23%. Об этом «Ведомостям» сообщили в МТС. Данные получил сервис МТС EnergyTool.
К концу сентября в Сибири количество майнинговых ферм выросло на 18%. Лидером по темпам роста стал Краснодарский край, где их число выросло на 63%. В Иркутской области количество таких объектов увеличилось на 27%, в Ханты-Мансийском АО – на 24%, в Красноярском крае – на 22%, а в Воронежской области – на 21%.
Заметный прирост показали Хакасия, Липецкая, Ярославская, Саратовская и Кемеровская области – от 12% до 17%. В Татарстане, Новосибирской области, Ставропольском крае и Удмуртии количество ферм выросло на 10-12%, в Нижегородской, Ростовской областях и Санкт-Петербурге – на 7-8%. В Москве их выросло на 11%, а в Московской области – на 6%.
«Данные МТС EnergyTool позволяют отслеживать, как меняется распределение энергоемких потребителей между регионами и какая нагрузка возникает на локальные энергосистемы. Когда целая отрасль за месяц переезжает из одного округа в другой, это создает вызов для сетевых компаний: где-то нагрузка падает, где-то резко растет», – рассказал руководитель продукта Алексей Барбетов.