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Во всех аэропортах Москвы ввели временные ограничения на полеты

Анна Суслова

В московских аэропортах «Внуково», «Домодедово», «Шереметьево» и «Жуковский» (Раменское) ввели временные ограничения на прием и выпуск самолетов. Об этом сообщила Росавиация в Telegram-канале.

Меры направлены на обеспечение безопасности полетов. Во «Внуково», «Домодедово» и «Жуковском» ограничения были введены в 22:50 мск. В 22:52 Росавиация сообщила, что «Шереметьево» принимает и отправляет рейсы по согласованию с соответствующими органами, а расписания рейсов могут быть скорректированы. В 23:28 в «Шереметьево» тоже были введены ограничения.

В течение дня 29 октября силы ПВО сбили 40 украинских беспилотников над регионами России. БПЛА уничтожены над территориями Белгородской, Брянской, Курской, Орловской областей, а также над Пермским краем.

В ночь на 29 октября ПВО уничтожили 1214 украинских беспилотников над регионами России. Ограничивалась работа «Внуково», «Домодедово», «Жуковский» и др. аэропортов. Мэр Москвы Сергей Собянин сообщил, что в ночь на 29 октября в сторону Московского региона летели 613 БПЛА. 231 дрон уничтожен на подлете к столице.

Из-за ограничений воздушного пространства в московских аэропортах «Пулково» в Санкт-Петербурге принял 16 рейсов, следовавших в столицу, в качестве запасного аэродрома.

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