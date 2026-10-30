Во всех аэропортах Москвы ввели временные ограничения на полеты
В московских аэропортах «Внуково», «Домодедово», «Шереметьево» и «Жуковский» (Раменское) ввели временные ограничения на прием и выпуск самолетов. Об этом сообщила Росавиация в Telegram-канале.
Меры направлены на обеспечение безопасности полетов. Во «Внуково», «Домодедово» и «Жуковском» ограничения были введены в 22:50 мск. В 22:52 Росавиация сообщила, что «Шереметьево» принимает и отправляет рейсы по согласованию с соответствующими органами, а расписания рейсов могут быть скорректированы. В 23:28 в «Шереметьево» тоже были введены ограничения.
В течение дня 29 октября силы ПВО сбили 40 украинских беспилотников над регионами России. БПЛА уничтожены над территориями Белгородской, Брянской, Курской, Орловской областей, а также над Пермским краем.
В ночь на 29 октября ПВО уничтожили 1214 украинских беспилотников над регионами России. Ограничивалась работа «Внуково», «Домодедово», «Жуковский» и др. аэропортов. Мэр Москвы Сергей Собянин сообщил, что в ночь на 29 октября в сторону Московского региона летели 613 БПЛА. 231 дрон уничтожен на подлете к столице.
Из-за ограничений воздушного пространства в московских аэропортах «Пулково» в Санкт-Петербурге принял 16 рейсов, следовавших в столицу, в качестве запасного аэродрома.