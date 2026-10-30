Во всех аэропортах Москвы ввели временные ограничения на полеты

Меры направлены на обеспечение безопасности полетов. Во «Внуково», «Домодедово» и «Жуковском» ограничения были введены в 22:50 мск. В 22:52 Росавиация сообщила, что «Шереметьево» принимает и отправляет рейсы по согласованию с соответствующими органами, а расписания рейсов могут быть скорректированы. В 23:28 в «Шереметьево» тоже были введены ограничения.