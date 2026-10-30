Газета
MAX
Глобальные идеи
Бизнес
Экономика
Финансы
Инвестиции
Технологии
Медиа
Недвижимость
Политика
Общество
Менеджмент
Стиль жизни
Интервью
Мнения
Фотогалереи
ВЕДЫ
Правила торговли
Идеи управления
Город
Ведомости&
Аналитика
Капитал
Страна
Промышленность
Инновации и технологии
Техуспех
Здоровье
Спорт
Конференции
Вместе для дикой природы
Справочник компаний
Справочник персон
Туризм
Право
Наука
Как потратить
Устойчивое развитие
Форум
Премия Импульс
Ведомости Северо-Запад
Ведомости Юг
CNY Бирж.12,201+1,43%CHKZ15 000-1,32%MGKL0,988-21,99%IMOEX2 496,26-1,2%RTSI974,73-0,97%RGBI112,29-0,2%RGBITR777,46-0,15%
Глобальные идеи
Бизнес
Экономика
Финансы
Инвестиции
Технологии
Медиа
Недвижимость
Политика
Общество
Менеджмент
Стиль жизни
Интервью
Мнения
Фотогалереи
Главная / Общество /

Бывшего вице-спикера мурманской областной думы арестовали по делу о госизмене

ФСБ обвинила его в передаче информации украинской разведке
Александр Тихонов
Ведомости
Ведомости

Депутат мурманской областной думы, бывший вице-спикер регионального парламента от КПРФ Геннадий Степахно арестован по обвинению в государственной измене (ст. 275 Уголовного кодекса России). Об этом «Ведомостям» сообщили собеседник в регионе и депутат Госдумы от КПРФ, глава юридической службы партии Георгий Камнев. Эту информацию подтвердил ТАСС представитель пресс-службы регионального управления ФСБ. Он уточнил, что Степахно был задержан «в результате проведенного комплекса оперативно-розыскных мероприятий».

Степахно был задержан еще три недели назад, говорит руководитель фракции КПРФ в мурманской областной думе восьмого созыва Александр Клементьев. «Активный участник «Крымской весны», много помогал нашим военнослужащим. Не поверю в эту историю», – сказал Клементьев. Мурманский областной суд 16 октября отклонил жалобу защиты на арест Степахно, следует из судебной картотеки. Экс-депутату грозит срок вплоть до пожизненного.

Коммунисты в СИЗО

22 октября стало известно об аресте бывшего депутата Госдумы и первого секретаря отделения КПРФ в Коми Олега Михайлова. На следующий день он был включен в перечень террористов и экстремистов Росфинмониторинга. Михайлову вменяется ч. 2 ст. 205.2 УК РФ (публичное оправдание терроризма). Максимальное наказание по этой статье составляет до семи лет лишения свободы.

Степахно родился 6 октября 1950 г. в городе Бельцы Молдавской ССР. Переехал в Мурманск в 1974 г. после окончания географического факультета Ленинградского государственного университета по специальности «океанология» и службы в армии. Работал в Полярном НИИ морского рыбного хозяйства и океанографии им. Книповича (ПИНРО) младшим научным сотрудником, с 1977 г. – в обкоме ВЛКСМ. В декабре 1991 г. возглавил работу по строительству Мурманского океанариума, которым впоследствии руководил в должности директора до 2003 г., затем был избран председателем совета директоров. Возглавлял Союз рыбопромышленников Севера.

Впервые Степахно был избран депутатом мурманской областной думы в 2007 г. Участвовал в выборах в VIII созыв регионального парламента, но не избрался. Имеет научную степень кандидата географических наук. Награжден медалью ордена «За заслуги перед Отечеством» II степени, юбилейной медалью «300 лет Российскому флоту».

По данным спецслужбы, экс-депутат, являясь противником специальной военной операции на Украине, «выполнял полученное от украинской стороны задание, предусматривающее сбор с использованием своего должностного положения и передачу сотрудникам главного управления разведки министерства обороны Украины доверенных ему в связи с осуществлением полномочий депутата документальных материалов в отношении деятельности правительства Мурманской области и инженерных объектов, находящихся на территории региона».

Отмечается, что эти сведения могут быть использованы против безопасности России.-

В подготовке материала участвовала Юлия Малева

Новости СМИ2
Отвлекает реклама?  С подпиской  вы не увидите её на сайте