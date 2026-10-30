Бывшего вице-спикера мурманской областной думы арестовали по делу о госизмене

Степахно родился 6 октября 1950 г. в городе Бельцы Молдавской ССР. Переехал в Мурманск в 1974 г. после окончания географического факультета Ленинградского государственного университета по специальности «океанология» и службы в армии. Работал в Полярном НИИ морского рыбного хозяйства и океанографии им. Книповича (ПИНРО) младшим научным сотрудником, с 1977 г. – в обкоме ВЛКСМ. В декабре 1991 г. возглавил работу по строительству Мурманского океанариума, которым впоследствии руководил в должности директора до 2003 г., затем был избран председателем совета директоров. Возглавлял Союз рыбопромышленников Севера.