Бывшего вице-спикера мурманской областной думы арестовали по делу о госизмене

Бывшего вице-спикера мурманской областной думы арестовали по делу о госизменеФСБ обвинила его в передаче информации украинской разведке
Депутат мурманской областной думы, бывший вице-спикер регионального парламента от КПРФ Геннадий Степахно арестован по обвинению в государственной измене (ст. 275 Уголовного кодекса России). Об этом «Ведомостям» сообщили собеседник в регионе и депутат Госдумы от КПРФ, глава юридической службы партии Георгий Камнев. Эту информацию подтвердил ТАСС представитель пресс-службы регионального управления ФСБ. Он уточнил, что Степахно был задержан «в результате проведенного комплекса оперативно-розыскных мероприятий».
Степахно был задержан еще три недели назад, говорит руководитель фракции КПРФ в мурманской областной думе восьмого созыва Александр Клементьев. «Активный участник «Крымской весны», много помогал нашим военнослужащим. Не поверю в эту историю», – сказал Клементьев. Мурманский областной суд 16 октября отклонил жалобу защиты на арест Степахно, следует из судебной картотеки. Экс-депутату грозит срок вплоть до пожизненного.
Коммунисты в СИЗО
Степахно родился 6 октября 1950 г. в городе Бельцы Молдавской ССР. Переехал в Мурманск в 1974 г. после окончания географического факультета Ленинградского государственного университета по специальности «океанология» и службы в армии. Работал в Полярном НИИ морского рыбного хозяйства и океанографии им. Книповича (ПИНРО) младшим научным сотрудником, с 1977 г. – в обкоме ВЛКСМ. В декабре 1991 г. возглавил работу по строительству Мурманского океанариума, которым впоследствии руководил в должности директора до 2003 г., затем был избран председателем совета директоров. Возглавлял Союз рыбопромышленников Севера.
Впервые Степахно был избран депутатом мурманской областной думы в 2007 г. Участвовал в выборах в VIII созыв регионального парламента, но не избрался. Имеет научную степень кандидата географических наук. Награжден медалью ордена «За заслуги перед Отечеством» II степени, юбилейной медалью «300 лет Российскому флоту».
По данным спецслужбы, экс-депутат, являясь противником специальной военной операции на Украине, «выполнял полученное от украинской стороны задание, предусматривающее сбор с использованием своего должностного положения и передачу сотрудникам главного управления разведки министерства обороны Украины доверенных ему в связи с осуществлением полномочий депутата документальных материалов в отношении деятельности правительства Мурманской области и инженерных объектов, находящихся на территории региона».
Отмечается, что эти сведения могут быть использованы против безопасности России.-
В подготовке материала участвовала Юлия Малева