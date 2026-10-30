«Фьорд»: на севере диком

В прокат вышла судебно-идеологическая драма «Фьорд», получившая Золотую пальмовую ветвь в Каннах. Рассказывая о конфликте ценностных систем, румынский режиссер Кристиан Мунджиу пытается занять позицию над схваткой, но так и не находит, за что на такой высоте можно было бы ухватиться