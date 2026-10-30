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«Фьорд»: на севере диком

В прокат вышла судебно-идеологическая драма «Фьорд», получившая главный приз в Каннах
Роман Черкасов , критик

В прокат вышла судебно-идеологическая драма «Фьорд», получившая Золотую пальмовую ветвь в Каннах. Рассказывая о конфликте ценностных систем, румынский режиссер Кристиан Мунджиу пытается занять позицию над схваткой, но так и не находит, за что на такой высоте можно было бы ухватиться

В норвежский городок, зажатый между морем и заснеженными скалами, из Бухареста приезжает религиозная семья Георгиу: норвежка Лисбет (Ренате Реинсве – «Сентиментальная ценность»), румын Михай (Себастиан Стэн – Баки из киновселенной Marvel) и пятеро детей. Гордящиеся своей толерантностью местные жители доброжелательно улыбаются новым соседям, но те смотрятся чужаками в уютном мире современной европейской утопии: запрещают детям интернет и поп-музыку, зато заставляют читать Библию и разучивать религиозные гимны.

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