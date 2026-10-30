Газета
MAX
Глобальные идеи
Бизнес
Экономика
Финансы
Инвестиции
Технологии
Медиа
Недвижимость
Политика
Общество
Менеджмент
Стиль жизни
Интервью
Мнения
Фотогалереи
ВЕДЫ
Правила торговли
Идеи управления
Город
Ведомости&
Аналитика
Капитал
Страна
Промышленность
Инновации и технологии
Техуспех
Здоровье
Спорт
Конференции
Вместе для дикой природы
Справочник компаний
Справочник персон
Туризм
Право
Наука
Как потратить
Устойчивое развитие
Форум
Премия Импульс
Ведомости Северо-Запад
Ведомости Юг
CNY Бирж.12,201+1,43%CHKZ15 000-1,32%MGKL0,988-21,99%IMOEX2 496,26-1,2%RTSI974,73-0,97%RGBI112,29-0,2%RGBITR777,46-0,15%
Глобальные идеи
Бизнес
Экономика
Финансы
Инвестиции
Технологии
Медиа
Недвижимость
Политика
Общество
Менеджмент
Стиль жизни
Интервью
Мнения
Фотогалереи
Главная / Экономика /

ФНС апробирует системный контроль за сокрытием доходов самозанятых

С начала года за неправомерное аннулирование чеков к ответственности привлечено 3000 налогоплательщиков
Дарья Мосолкина
ФНС на постоянной основе осуществляет риск-ориентированный контроль за соблюдением порядка применения режима «Налог на профессиональный доход», сообщили в ведомстве
ФНС на постоянной основе осуществляет риск-ориентированный контроль за соблюдением порядка применения режима «Налог на профессиональный доход», сообщили в ведомстве / Станислав Красильников / ТАСС

Федеральная налоговая служба (ФНС) апробирует скоринговую модель для выявления рисков сокрытия доходов самозанятыми. Об этом в ходе вебинара рассказал начальник управления оперативного контроля службы Владимир Мальцев. По его словам, задача этой модели – выявление плательщиков налога на профессиональный доход (НПД), которые неправомерно аннулируют чеки в приложении «Мой налог». Для этого применяется ряд параметров, среди которых систематичность таких отмен на протяжении определенного периода времени. «Если я [самозанятый] массово аннулирую чеки, то это привлечет наше внимание», – заключил Мальцев. Еще один признак – отмена чека партнером плательщика НПД (например, цифровой посреднической платформой или банком. – «Ведомости»), добавил он.

Несмотря на то что скоринговая модель «в практически опытном режиме» сейчас апробируется в регионах, ее применение уже принесло первые результаты. За девять месяцев текущего года ФНС привлекла к ответственности за неправомерное аннулирование чеков около 3000 самозанятых на сумму около 300 млн руб., рассказал Мальцев. Он также напомнил, что Налоговый кодекс предусматривает специальную ответственность для плательщиков НПД за сокрытие доходов. Штраф составляет 20% от суммы операции при первом нарушении и 100% при повторном.

Вы видите 11% этого материала
Подпишитесь, чтобы дочитать статью и получить полный доступ к другим закрытым материалам
Новости СМИ2
Хотите скрыть рекламу?  Оформите подписку  и читайте, не отвлекаясь