ФНС апробирует системный контроль за сокрытием доходов самозанятых

ФНС апробирует системный контроль за сокрытием доходов самозанятыхС начала года за неправомерное аннулирование чеков к ответственности привлечено 3000 налогоплательщиков
Федеральная налоговая служба (ФНС) апробирует скоринговую модель для выявления рисков сокрытия доходов самозанятыми. Об этом в ходе вебинара рассказал начальник управления оперативного контроля службы Владимир Мальцев. По его словам, задача этой модели – выявление плательщиков налога на профессиональный доход (НПД), которые неправомерно аннулируют чеки в приложении «Мой налог». Для этого применяется ряд параметров, среди которых систематичность таких отмен на протяжении определенного периода времени. «Если я [самозанятый] массово аннулирую чеки, то это привлечет наше внимание», – заключил Мальцев. Еще один признак – отмена чека партнером плательщика НПД (например, цифровой посреднической платформой или банком. – «Ведомости»), добавил он.
Несмотря на то что скоринговая модель «в практически опытном режиме» сейчас апробируется в регионах, ее применение уже принесло первые результаты. За девять месяцев текущего года ФНС привлекла к ответственности за неправомерное аннулирование чеков около 3000 самозанятых на сумму около 300 млн руб., рассказал Мальцев. Он также напомнил, что Налоговый кодекс предусматривает специальную ответственность для плательщиков НПД за сокрытие доходов. Штраф составляет 20% от суммы операции при первом нарушении и 100% при повторном.