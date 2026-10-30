ФНС апробирует системный контроль за сокрытием доходов самозанятых

Несмотря на то что скоринговая модель «в практически опытном режиме» сейчас апробируется в регионах, ее применение уже принесло первые результаты. За девять месяцев текущего года ФНС привлекла к ответственности за неправомерное аннулирование чеков около 3000 самозанятых на сумму около 300 млн руб., рассказал Мальцев. Он также напомнил, что Налоговый кодекс предусматривает специальную ответственность для плательщиков НПД за сокрытие доходов. Штраф составляет 20% от суммы операции при первом нарушении и 100% при повторном.