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Получится ли у Флавиу Болсонару свергнуть переизбранного в Бразилии Лулу

Он сбежал из страны и объявил себя ее лидером в изгнании
Роман Романов
Флавиу Болсонару сбежал из Бразилии в США по итальянскому паспорту и угрожает свергуть президента Лулу, который выиграл у него выборы
Флавиу Болсонару сбежал из Бразилии в США по итальянскому паспорту и угрожает свергуть президента Лулу, который выиграл у него выборы / Evaristo Sa / AFP

Проигравший президентские выборы действующему главе государства Луле да Силве и сбежавший в США сын экс-президента Жаира Болсонару (2019–2023) сенатор Флавиу Болсонару заявил, что будет руководить бразильской оппозицией в изгнании и объявил себя избранным президентом; правда, потом поправил сообщение и назвал себя лидером страны. «Обращаюсь к бразильскому народу и международному сообществу как лидер Бразилии <...> я не собирался покидать свою Родину, но я понимал, к чему бы это привело, если бы я остался. Это классическая история политического преследования...», – говорится в первом официальном обращении политика к народу, опубликованном на странице Х (экс-Twitter). Болсонару также поблагодарил президентов Аргентины Хавьера Милея и США Дональда Трампа (они открыто поддерживали именно кандидатуру Болсонару против Лулы, а Милей помог уехать из Бразилии) за поддержку. Что касается самого Лулы, то его правительство беглец назвал «режимом». Он заявил, что не сбежал из Бразилии, а покинул ее.

«Я думаю, что выборы были очень странными, и я думал, что они были ужасными. Я не выбирал ту или иную сторону. Вы знаете, я знаю их обоих [Лулу и Болсонару-младшего]. Я не участвовал в выборах в Бразилии», – сказал президент США Дональд Трамп 28 октября, отвечая на вопросы журналистов. При этом еще в июне Трамп принимал Болсонару-младшего в Белом доме. Тогда он его назвал «молодым» и «умным» человеком, который «любит свою страну».

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