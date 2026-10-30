Получится ли у Флавиу Болсонару свергнуть переизбранного в Бразилии Лулу

Проигравший президентские выборы действующему главе государства Луле да Силве и сбежавший в США сын экс-президента Жаира Болсонару (2019–2023) сенатор Флавиу Болсонару заявил, что будет руководить бразильской оппозицией в изгнании и объявил себя избранным президентом; правда, потом поправил сообщение и назвал себя лидером страны. «Обращаюсь к бразильскому народу и международному сообществу как лидер Бразилии <...> я не собирался покидать свою Родину, но я понимал, к чему бы это привело, если бы я остался. Это классическая история политического преследования...», – говорится в первом официальном обращении политика к народу, опубликованном на странице Х (экс-Twitter). Болсонару также поблагодарил президентов Аргентины Хавьера Милея и США Дональда Трампа (они открыто поддерживали именно кандидатуру Болсонару против Лулы, а Милей помог уехать из Бразилии) за поддержку. Что касается самого Лулы, то его правительство беглец назвал «режимом». Он заявил, что не сбежал из Бразилии, а покинул ее.