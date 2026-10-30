Haval и MGC обсуждают будущее кроссовера M6 на конвейере в Калуге

По словам одного из них, вероятным вариантом будет рестайлинг этой модели либо замена на более маржинальную. Другой собеседник говорит о прекращении сборки М6, дальнейшие перспективы ПСМА ему неизвестны. Завод не имеет льгот в рамках зеленой шкалы Минпромторга, что делает сборку бюджетной модели на нем коммерчески неэффективной, отмечает он. С этим соглашается и первый источник.