«Время музейных поэтов»: московские гастроли сокровищ Петергофа

«Время музейных поэтов»: московские гастроли сокровищ ПетергофаВ Музее русского импрессионизма открылась выставка о том, как восстанавливали коллекцию Петергофа
Новая выставка в московском Музее русского импрессионизма посвящена Петергофу, который заслуженно называют сокровищницей классического искусства дореволюционной России. Не случайно вводный раздел экспозиции стилизован под россыпь драгоценностей: золоченые завитки, короны и двуглавые орлы, фарфор и мрамор, живопись в дорогих рамах. На этом фоне главное сокровище оказывается самым невзрачным. Это исторические белые двери в главное хранилище Петергофа. В середине 1960-х эти двери впервые открыл Вадим Знаменов – главный герой выставки. Восстановлению Петергофа он посвятил 55 лет своей жизни.
Проект «Время музейных поэтов» объединил более 170 произведений живописи, графики, декоративно-прикладного искусства и предметов мебели из собраний музея-заповедника. Многие из них связаны с объединением «Мир искусства» и художниками его круга: Александром Бенуа, Николаем Лансере, Зинаидой Серебряковой. Одни работы посвящены самому Петергофу, другие воскрешают атмосферу прошлых эпох. В Москве эти экспонаты впервые показываются в таком объеме. Но сама выставка рассказывает не столько о знаменитых художниках и дворцовых раритетах, сколько о человеке, который собирал их по крупицам и оживлял историю.