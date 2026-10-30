«Время музейных поэтов»: московские гастроли сокровищ Петергофа

Проект «Время музейных поэтов» объединил более 170 произведений живописи, графики, декоративно-прикладного искусства и предметов мебели из собраний музея-заповедника. Многие из них связаны с объединением «Мир искусства» и художниками его круга: Александром Бенуа, Николаем Лансере, Зинаидой Серебряковой. Одни работы посвящены самому Петергофу, другие воскрешают атмосферу прошлых эпох. В Москве эти экспонаты впервые показываются в таком объеме. Но сама выставка рассказывает не столько о знаменитых художниках и дворцовых раритетах, сколько о человеке, который собирал их по крупицам и оживлял историю.