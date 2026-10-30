Приставы начали исполнять решение о сносе коттеджей туапсинских садоводов

Дело о массовом изъятии земельных участков туапсинских садоводов в Краснодарском крае вошло в острую фазу. Приставы начали исполнять решение Туапсинского суда, в результате чего были снесены 17 из 54 расположенных на этих землях коттеджей. Об этом «Ведомостям» рассказал представитель группы садоводов юрист Иван Брикульский. Как и в аналогичном деле сочинских дачников, на чью сторону встал Конституционный суд (КС), постройки туапсинцев были признаны самовольными.