Приставы начали исполнять решение о сносе коттеджей туапсинских садоводов

Приставы начали исполнять решение о сносе коттеджей туапсинских садоводовПо мнению дачников, это происходит вопреки постановлению КС, теперь они намерены дойти до Верховного суда
Дело о массовом изъятии земельных участков туапсинских садоводов в Краснодарском крае вошло в острую фазу. Приставы начали исполнять решение Туапсинского суда, в результате чего были снесены 17 из 54 расположенных на этих землях коттеджей. Об этом «Ведомостям» рассказал представитель группы садоводов юрист Иван Брикульский. Как и в аналогичном деле сочинских дачников, на чью сторону встал Конституционный суд (КС), постройки туапсинцев были признаны самовольными.
Согласно позиции владельцев построек в Туапсе, местные суды не исполняют прошлогоднее постановление КС от 28 января 2025 г. № 3-П (по делу сочинских садоводов). Заявление об этом факте Брикульский направлял в Конституционный суд в сентябре. Представитель туапсинских садоводов выразил надежду на вмешательство КС и на пересмотр дела в Верховном суде России.