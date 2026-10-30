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Приставы начали исполнять решение о сносе коттеджей туапсинских садоводов

По мнению дачников, это происходит вопреки постановлению КС, теперь они намерены дойти до Верховного суда
Татьяна Ананьева
Андрей Галандарев
Андрей Галандарев

Дело о массовом изъятии земельных участков туапсинских садоводов в Краснодарском крае вошло в острую фазу. Приставы начали исполнять решение Туапсинского суда, в результате чего были снесены 17 из 54 расположенных на этих землях коттеджей. Об этом «Ведомостям» рассказал представитель группы садоводов юрист Иван Брикульский. Как и в аналогичном деле сочинских дачников, на чью сторону встал Конституционный суд (КС), постройки туапсинцев были признаны самовольными.

Согласно позиции владельцев построек в Туапсе, местные суды не исполняют прошлогоднее постановление КС от 28 января 2025 г. № 3-П (по делу сочинских садоводов). Заявление об этом факте Брикульский направлял в Конституционный суд в сентябре. Представитель туапсинских садоводов выразил надежду на вмешательство КС и на пересмотр дела в Верховном суде России.

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