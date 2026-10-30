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Экс-директор Binance заявил о возможной хакерской атаке на платформу

Анна Суслова

Криптовалютная биржа Binance могла быть взломана в результате хакерской атаки. Об этом сообщил основатель и экс-директор биржи Чанпэн Чжао в соцсети Х.

«Средства пользователей в безопасности! Похоже, это взлом на Binance. Благодарю за быструю заморозку со стороны Tether (~$971 млн) и Circle (~$823 млн). Я больше не управляю Binance, но как акционер я ожидаю, что все средства пользователей будут полностью компенсированы», – сказано в сообщении.

Сама Binance написала в Х, что биржа осведомлена о возникшей проблеме и проводит расследование. По данным Binance, все средства пользователей в безопасности. Более точная информация будет предоставлена после проверки имеющихся данных.

7 сентября в национальном банке Казахстана сообщили, что Binance намерена создать в стране хаб для расчетов по СНГ. В рамках проекта планируется создать в Казахстане организацию группы Binance и необходимую инфраструктуру с получением лицензии нацбанка на работу в качестве платежной организации первой категории. Реализация проекта позволит перенести в Казахстан часть региональных операций Binance.

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