Экс-директор Binance заявил о возможной хакерской атаке на платформу

«Средства пользователей в безопасности! Похоже, это взлом на Binance. Благодарю за быструю заморозку со стороны Tether (~$971 млн) и Circle (~$823 млн). Я больше не управляю Binance, но как акционер я ожидаю, что все средства пользователей будут полностью компенсированы», – сказано в сообщении.