Доля инвестиций нерезидентов в ОФЗ в сентябре снизилась еще на 20 млрд рублей
Объем инвестиций нерезидентов в облигации федерального займа (ОФЗ) в сентябре снизился на 20 млрд руб., или на 2%. Об этом сообщил Банк России.
По состоянию на 1 октября объем ОФЗ, принадлежащих нерезидентам, составлял 974 млрд руб. Их доля от всего рынка гособлигаций составила 2,9% против 3% месяцем ранее.
Весь объем рынка ОФЗ за период с 1 сентября по 1 октября вырос на 3,1% до 34,14 трлн руб.
Последний аукцион по размещению гособлигаций Минфин России проводил 28 октября. Тогда ведомство разместило остатки выпусков 26254 и 26244. Объем размещения первого составил 83,1 млрд руб., второго – 73,7 млрд руб. Спрос на первый выпуск достиг 129,7 млрд руб., на второй – 108,4 млрд руб.
По результатам размещения Минфин направил в бюджет 69,8 млрд руб. от первого аукциона, 8,9 млрд руб. от дополнительного размещения и 60,2 млрд руб. от второго аукциона.