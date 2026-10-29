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Главная / Инвестиции /

Доля инвестиций нерезидентов в ОФЗ в сентябре снизилась еще на 20 млрд рублей

Наталья Захарова
Максим Стулов / Ведомости
Максим Стулов / Ведомости

Объем инвестиций нерезидентов в облигации федерального займа (ОФЗ) в сентябре снизился на 20 млрд руб., или на 2%. Об этом сообщил Банк России.

По состоянию на 1 октября объем ОФЗ, принадлежащих нерезидентам, составлял 974 млрд руб. Их доля от всего рынка гособлигаций составила 2,9% против 3% месяцем ранее.

Весь объем рынка ОФЗ за период с 1 сентября по 1 октября вырос на 3,1% до 34,14 трлн руб.

Последний аукцион по размещению гособлигаций Минфин России проводил 28 октября. Тогда ведомство разместило остатки выпусков 26254 и 26244. Объем размещения первого составил 83,1 млрд руб., второго – 73,7 млрд руб. Спрос на первый выпуск достиг 129,7 млрд руб., на второй – 108,4 млрд руб.

По результатам размещения Минфин направил в бюджет 69,8 млрд руб. от первого аукциона, 8,9 млрд руб. от дополнительного размещения и 60,2 млрд руб. от второго аукциона.

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