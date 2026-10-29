«Финам» предоставит «квалам» доступ к IPO Anthropic
ФГ «Финам» откроет квалифицированным инвесторам доступ к первичному размещению акций американской компании Anthropic. Об этом «Ведомостям» сообщил представитель группы.
Доступ к IPO «Финам» предоставит через международных партнеров. Финальные параметры и порядок участия будут определены после того, как график размещения акций Anthropic подтвердится. Минимальная сумма инвестиций составит 1,5 млн руб.
По словам руководителя управления корпоративных финансов «Финама» Алексея Курасова, клиенты финансовой группы участвуют в размещении на общих условиях со всеми ритейл-инвесторами без ограничений на продажу акций после начала торгов.
Руководитель управления эксклюзивных продуктов и инноваций «Финама» Владимир Лошкарев заявил, что в компании ожидают IPO Anthropic по оценке капитализации в $1,5 трлн.
26 октября Anthropic подала в Комиссию по ценным бумагам и биржам США (SEC) регистрационный документ по форме S-1. Компания планирует разместить акции на бирже Nasdaq под тикером ANT. Сделка комбинированная: компания выпускает новые бумаги, а часть акций продают текущие акционеры, в том числе все семеро сооснователей. У каждого из них примерно 232–245 млн бумаг класса A. Количество бумаг и ценовой диапазон пока не определены.