«Финам» предоставит «квалам» доступ к IPO Anthropic

26 октября Anthropic подала в Комиссию по ценным бумагам и биржам США (SEC) регистрационный документ по форме S-1. Компания планирует разместить акции на бирже Nasdaq под тикером ANT. Сделка комбинированная: компания выпускает новые бумаги, а часть акций продают текущие акционеры, в том числе все семеро сооснователей. У каждого из них примерно 232–245 млн бумаг класса A. Количество бумаг и ценовой диапазон пока не определены.