Газета
MAX
Глобальные идеи
Бизнес
Экономика
Финансы
Инвестиции
Технологии
Медиа
Недвижимость
Политика
Общество
Менеджмент
Стиль жизни
Интервью
Мнения
Фотогалереи
ВЕДЫ
Правила торговли
Идеи управления
Город
Ведомости&
Аналитика
Капитал
Страна
Промышленность
Инновации и технологии
Техуспех
Здоровье
Спорт
Конференции
Вместе для дикой природы
Справочник компаний
Справочник персон
Туризм
Право
Наука
Как потратить
Устойчивое развитие
Форум
Премия Импульс
Ведомости Северо-Запад
Ведомости Юг
CNY Бирж.00%CHKZ15 000-1,32%MGKL0,988-21,99%IMOEX2 501,76+0,38%RTSI976,88+0,38%RGBI112,35+0,04%RGBITR778,07+0,07%
Глобальные идеи
Бизнес
Экономика
Финансы
Инвестиции
Технологии
Медиа
Недвижимость
Политика
Общество
Менеджмент
Стиль жизни
Интервью
Мнения
Фотогалереи
Главная / Инвестиции /

«Яндекс» отзывает прогноз по выручке и EBITDA на 2026 год

Максим Цуланов
Андрей Гордеев / Ведомости
Андрей Гордеев / Ведомости

«Яндекс» отзывает ранее опубликованные прогнозы по выручке и скорректированной EBITDA на 2026 г., следует из квартальной отчетности российской корпорации.

«После октябрьских атак на дата-центры компания столкнулась с дополнительными внешними факторами, которые затрудняют оценку финансовых результатов до конца года», – говорится в сообщении.

Компания рассмотрит возможность продолжить публикацию прогнозов со следующего квартала.

В отчетности «Яндекс» заявил, что восстановил все сервисы для пользователей и бизнеса после атак на центры обработки данных.

«Яндекс» в III квартале увеличил выручку на 12% до 411 млрд руб., а за девять месяцев 2026 г. – на 16% до 1,17 трлн руб. Корпорация заявила, что атаки на дата-центры произошли после окончания отчетного периода и не повлияли на результаты за квартал.

Хотите скрыть рекламу?  Оформите подписку  и читайте, не отвлекаясь