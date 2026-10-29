«Яндекс» отзывает прогноз по выручке и EBITDA на 2026 год
«Яндекс» отзывает ранее опубликованные прогнозы по выручке и скорректированной EBITDA на 2026 г., следует из квартальной отчетности российской корпорации.
«После октябрьских атак на дата-центры компания столкнулась с дополнительными внешними факторами, которые затрудняют оценку финансовых результатов до конца года», – говорится в сообщении.
Компания рассмотрит возможность продолжить публикацию прогнозов со следующего квартала.
В отчетности «Яндекс» заявил, что восстановил все сервисы для пользователей и бизнеса после атак на центры обработки данных.
«Яндекс» в III квартале увеличил выручку на 12% до 411 млрд руб., а за девять месяцев 2026 г. – на 16% до 1,17 трлн руб. Корпорация заявила, что атаки на дата-центры произошли после окончания отчетного периода и не повлияли на результаты за квартал.