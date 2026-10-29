«Яндекс» отзывает прогноз по выручке и EBITDA на 2026 год

«Яндекс» в III квартале увеличил выручку на 12% до 411 млрд руб., а за девять месяцев 2026 г. – на 16% до 1,17 трлн руб. Корпорация заявила, что атаки на дата-центры произошли после окончания отчетного периода и не повлияли на результаты за квартал.