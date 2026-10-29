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Главная / Инвестиции /

«Сберинвестиции»: 74% юных инвесторов пришли на рынок для формирования капитала

Татьяна Мозолевская
Евгений Разумный / Ведомости
Евгений Разумный / Ведомости

74% российских инвесторов в возрасте от 14 до 17 лет пришли на фондовый рынок с целью формирования капитала на будущее. Об этом сообщили представители «Сберинвестиций».

В исследовании приняли участие 1200 человек. Согласно результатам опроса, половина подростков начали инвестировать в течение последнего года, еще 25% занимаются этим более года, а четверть – свыше двух лет.

Помимо формирования будущего капитала, среди основных целей юные инвесторы называют накопление средств на крупные покупки, обучение управлению деньгами и желание разобраться в работе фондового рынка.

При этом 56% респондентов впервые узнали об инвестициях самостоятельно. Еще 18% познакомились с этой сферой благодаря родителям, 13% – через блогеров и социальные сети, по 6% – от друзей и одноклассников.

Большинство подростков используют для инвестиций карманные деньги. На втором месте находятся самостоятельно заработанные средства, на третьем – деньги, подаренные родителями.

Наибольший интерес у молодых инвесторов вызывают акции известных компаний (56%) и облигации (35%). Инвестиционные фонды предпочитают 5% опрошенных. При этом 48% подростков хотят научиться формировать инвестиционный портфель, по 42% интересуются выбором акций и устройством фондового рынка, а 35% – способами снижения рисков.

В «Сберинвестициях» напомнили, что возможность открывать брокерские счета и совершать операции стала доступна подросткам с 14 лет в октябре 2024 г. К октябрю 2026 г. число юных инвесторов на платформе превысило 300 000 человек.

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