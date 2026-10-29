Газета
MAX
Глобальные идеи
Бизнес
Экономика
Финансы
Инвестиции
Технологии
Медиа
Недвижимость
Политика
Общество
Менеджмент
Стиль жизни
Интервью
Мнения
Фотогалереи
ВЕДЫ
Правила торговли
Идеи управления
Город
Ведомости&
Аналитика
Капитал
Страна
Промышленность
Инновации и технологии
Техуспех
Здоровье
Спорт
Конференции
Вместе для дикой природы
Справочник компаний
Справочник персон
Туризм
Право
Наука
Как потратить
Устойчивое развитие
Форум
Премия Импульс
Ведомости Северо-Запад
Ведомости Юг
CNY Бирж.00%CHKZ15 000-1,32%MGKL0,988-21,99%IMOEX2 501,44+0,36%RTSI976,75+0,36%RGBI112,34+0,03%RGBITR778,05+0,06%
Главная / Инвестиции /

Чистая прибыль Fix Price за девять месяцев снизилась на 24,2% год к году

Наталья Захарова
Евгений Разумный / Ведомости
Евгений Разумный / Ведомости

Чистая прибыль ПАО «Фикс прайс» за девять месяцев по МСФО снизилась на 24,2% и составила 4,86 млрд руб. За III квартал показатель снизился на 15,1% до 2,13 млрд руб. Результаты опубликованы на сайте компании.

Рентабельность по чистой прибыли с начала года составила 2%, а за квартал – 2,5%. Выручка выросла на 6,3% за девять месяцев и достигла 242,2 млрд руб. Розничная выручка увеличилась на 8,2% до 216,1 млрд руб., оптовая снизилась на 7%, до 26 млрд руб. За квартал «Фикс прайс» нарастил выручку на 9,1% – до 86,82 млрд руб.

Валовая прибыль за девять месяцев составила 80,71 млрд руб. (+12,6%). Скорректированная EBITDA по МСФО (IFRS) 16 выросла на 8,5% – до 28,69 млрд руб., а рентабельность по показателю – 11,8%. Сумма капитальных затрат составила 7,3 млрд руб., 3% выручки, против 7 млрд руб., 3,1% выручки, годом ранее.

Общая торговая площадь магазинов компании выросла на 79 854 кв. м и на 30 сентября составила 1,77 млн кв. м. Количество чистых открытий с начала года – 355 магазинов, среди которых 322 магазина под управлением компании и 33 франчайзинговые точки. В результате общее количество магазинов составило 8173.

27 октября международный бизнес Fix Price запустил первый распределительный центр под собственным управлением в Белоруссии. Помещение оформлено в аренду на пять лет. Задача центра будет состоять в обеспечении поставок в магазины сети по Белоруссии. Склад также может использоваться для поставок в другие страны.

Отвлекает реклама?  С подпиской  вы не увидите её на сайте