Чистая прибыль Fix Price за девять месяцев снизилась на 24,2% год к году
Чистая прибыль ПАО «Фикс прайс» за девять месяцев по МСФО снизилась на 24,2% и составила 4,86 млрд руб. За III квартал показатель снизился на 15,1% до 2,13 млрд руб. Результаты опубликованы на сайте компании.
Рентабельность по чистой прибыли с начала года составила 2%, а за квартал – 2,5%. Выручка выросла на 6,3% за девять месяцев и достигла 242,2 млрд руб. Розничная выручка увеличилась на 8,2% до 216,1 млрд руб., оптовая снизилась на 7%, до 26 млрд руб. За квартал «Фикс прайс» нарастил выручку на 9,1% – до 86,82 млрд руб.
Валовая прибыль за девять месяцев составила 80,71 млрд руб. (+12,6%). Скорректированная EBITDA по МСФО (IFRS) 16 выросла на 8,5% – до 28,69 млрд руб., а рентабельность по показателю – 11,8%. Сумма капитальных затрат составила 7,3 млрд руб., 3% выручки, против 7 млрд руб., 3,1% выручки, годом ранее.
Общая торговая площадь магазинов компании выросла на 79 854 кв. м и на 30 сентября составила 1,77 млн кв. м. Количество чистых открытий с начала года – 355 магазинов, среди которых 322 магазина под управлением компании и 33 франчайзинговые точки. В результате общее количество магазинов составило 8173.
27 октября международный бизнес Fix Price запустил первый распределительный центр под собственным управлением в Белоруссии. Помещение оформлено в аренду на пять лет. Задача центра будет состоять в обеспечении поставок в магазины сети по Белоруссии. Склад также может использоваться для поставок в другие страны.