Чистая прибыль Fix Price за девять месяцев снизилась на 24,2% год к году

Рентабельность по чистой прибыли с начала года составила 2%, а за квартал – 2,5%. Выручка выросла на 6,3% за девять месяцев и достигла 242,2 млрд руб. Розничная выручка увеличилась на 8,2% до 216,1 млрд руб., оптовая снизилась на 7%, до 26 млрд руб. За квартал «Фикс прайс» нарастил выручку на 9,1% – до 86,82 млрд руб.