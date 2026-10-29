Выручка «Яндекса» от новых рекламных форматов выросла на 72%
Выручка «Яндекса» от развивающихся рекламных форматов – DOOH, Connected TV и рекламы в мессенджерах – выросла на 72%, сообщил «Ведомостям» представитель компании. Оборот от услуг по рекламе и продвижению в целом за III квартал увеличился на 9% до 136 млрд руб., за девять месяцев – на 10% до 379 млрд руб. Среди коммерческих отраслей активнее всего рекламные бюджеты наращивали компании из сфер развлечений (+37%), информационных технологий (+22%), медицины и фармацевтики (+21,4%).
Инвестиции иностранных компаний в продвижение в сервисах «Яндекса» за девять месяцев выросли на 62% год к году. Как пояснили в компании, рост обеспечен увеличением среднемесячных инвестиций на рекламодателя в 1,5 раза. Больше всего в продвижение через рекламные сервисы «Яндекса» вкладывают бизнесы из Китая, Казахстана, ОАЭ, Турции и Узбекистана, конкретные суммы компания не раскрывает.
Выручка МКПАО «Яндекс» в III квартале выросла на 12% до 411 млрд руб., за девять месяцев 2026 г. – на 16% до 1,17 трлн руб. Скорректированная EBITDA за квартал также выросла на 12% до 88 млрд руб., рентабельность по показателю составила 21,4% (+0,1 п. п. год к году). EBITDA за девять месяцев увеличилась на 30% до 250 млрд руб.
Корпорация отозвала прогнозы по выручке и скорректированной EBITDA на 2026 г. после октябрьских атак беспилотников на дата-центры. В компании подчеркнули, что удары произошли после окончания отчетного периода и не повлияли на результаты III квартала, последствия атак еще оцениваются.
Украина атаковала дата-центры «Яндекса» в начале октября. Ударам подверглись ЦОДы в Сасове Рязанской области, Калуге и Владимире. Это привело к сбоям в работе сервисов корпорации. 29 октября «Яндекс» сообщил, что восстановил все сервисы для пользователей и бизнеса.