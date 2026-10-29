Квартальная выручка «Яндекса» увеличилась на 12%
Выручка МКПАО «Яндекс» в III квартале росла на 12% до 411 млрд руб. Это следует из отчетности российской корпорации. Выручка за девять месяцев 2026 г. составила 1,17 трлн руб. (+16%).
Скорректированная EBITDA также выросла на 12% и составила 88 млрд руб. Рентабельность по показателю составила 21,4%. EBITDA за девять месяцев 2026 г. выросла на 30% до 250 млрд руб. (+30%), рентабельность – на 2,2 п. п. до 21,4%. Скорректированная чистая прибыль росла на 2% до 46 млрд руб., за девять месяцев – на 46% до 128 млрд руб.
Отношение скорректированного чистого долга к скорректированному показателю EBITDA за последние четыре квартала составило 0,005. Рентабельность инвесткапитала (ROIC) выросла на 4 п. п. и составила 32% по итогам III квартала.
Оборот от услуг по рекламе и продвижению в июле – сентябре рос на 9% год к году до 136 млрд руб., а за девять месяцев – на 10% до 379 млрд руб.
Корпорация заявила, что атаки на дата-центры произошли после окончания отчетного периода и не повлияли на результаты за квартал. «Яндекс» пока оценивает последствия этих ударов. Устойчивость к вызовам обеспечивают масштаб и диверсификация бизнеса корпорации, уточнили в отчетности.
Также «Яндекс» сообщил о программе обратного выкупа акций, одобренной советом директоров в мае 2026 г. С начала июля по 27 октября в рамках ее реализации выкуплено 2,1 млн акций на сумму 7,7 млрд руб., или 0,53% от уставного капитала компании. «Использование ранее выкупленных акций позволило компании не проводить дополнительную эмиссию для реализации программы мотивации в III квартале», – говорится в сообщении.