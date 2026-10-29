Квартальная выручка «Яндекса» увеличилась на 12%

Скорректированная EBITDA также выросла на 12% и составила 88 млрд руб. Рентабельность по показателю составила 21,4%. EBITDA за девять месяцев 2026 г. выросла на 30% до 250 млрд руб. (+30%), рентабельность – на 2,2 п. п. до 21,4%. Скорректированная чистая прибыль росла на 2% до 46 млрд руб., за девять месяцев – на 46% до 128 млрд руб.