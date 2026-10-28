Утренний звон по рынку акций 28 октября

Утренний звон по рынку акций 28 октябряБиржа открывает новые горизонты
Торги в среду на российском рынке акций начались продолжением уверенного роста. По состоянию на 09:15 мск индекс Мосбиржи вырос по отношению к закрытию предыдущего дня на 1,12% и составил 2538,60. Индекс РТС вырос на 1,12% и составил 993,06.
Базовый сценарий на сегодня – консолидация в диапазоне 2500–2530 пунктов с риском локального отката к 2460–2480 при активизации фиксации прибыли.
Ура, мы ломим, гнется индекс!
Вторник рынок акций завершил торги уверенным ростом, впервые с середины июня закрепившись выше психологически важной отметки 2500 пунктов. Индекс Мосбиржи прибавил 0,76%, закрывшись на уровне 2510,38 пункта, а индекс РТС вырос на 0,71%, достигнув 982,02 пункта.
Основной импульс рынку продолжали давать надежды на скорое возобновление переговорного процесса по украинскому урегулированию. Дополнительный позитив принес телефонный разговор президента РФ Владимира Путина с президентом Финляндии и премьер-министром Норвегии.
Главным внутридневным триггером для нефтегазового сектора стало выступление президента РФ на саммите Форума стран – экспортеров газа в Москве. Поддержку рынку также оказали заявления вице-премьера Александра Новака о перспективе востребованности «Северных потоков» и возможном энергетическом сотрудничестве России и США в Арктике.
На стороне негатива выступило снижение нефтяных котировок. Декабрьский фьючерс на Brent к вечеру подешевел на 1,78% до $113,75 за баррель на фоне переоценки перспектив дипломатического урегулирования ближневосточного конфликта. Это ограничило рост российского рынка
Среди относительно ликвидных бумаг лидерами роста стали
Группа ЛСР – 661 руб. (+5,39%),
VK – 145,2 руб. (+5,1%),
«Совкомбанк» – 10,8 руб. (+3,45%),
«Аэрофлот» – 37,22 руб. (+3,42%),
Мосбиржа – 162,3 руб. (+2,97%).
В аутсайдерах оказались
ММК – 23,07 руб. (-2,43%),
«Полюс» – 1107,8 руб. (-2,03%),
«Алроса» – 21,09 руб. (-1,95%),
«Северсталь» – 701,8 руб. (-1,6%).
«Аренадата» выиграла от M&A-сделки
«Аренадата» представила сильный отчет по РСБУ за 9 месяцев 2026 года: компания демонстрирует кратный рост как выручки, так и чистой прибыли.
Но ключевой момент для оценки отчета – источник роста выручки. Значительная его часть носит неорганический характер, что важно учитывать при экстраполяции темпов на будущие периоды.
В сентябре 2025 г. «Аренадата» приобрела ООО «УБИК». Эта сделка добавила к выручке примерно ₽1,5 млрд, а к прибыли – около ₽855 млн. При этом, по оценкам аналитиков, без учета эффекта от сделки с «УБИК» органический рост выручки в первом полугодии 2026 года составил бы около +50% г/г.
Отчет формально выглядит очень позитивно, отмечают аналитики: компания прибыльна и показывает уверенный рост. Однако при детальном рассмотрении качество этого роста неоднородно. Значительный вклад вносит разовый эффект от M&A-сделки, а органические темпы роста, хотя и высоки, уже замедляются, что подтверждается как структурой выручки, так и скорректированным прогнозом менеджмента.
Для инвестора ключевым вопросом остается способность компании поддерживать органический рост и увеличивать долю рекуррентной выручки после того, как эффект низкой базы от сделки с «УБИК» будет полностью исчерпан.
Отчет НМТП: финансовые доходы спасли прибыль
Отчетность НМТП по МСФО за 9 месяцев 2026 года показала ослабление операционного бизнеса: выручка и прибыль от основной деятельности снижаются, а итоговая чистая прибыль держится в основном за счет финансовых доходов, а не портовых услуг.
Выручка упала на 8,3%, но операционная прибыль сократилась значительно сильнее — на 21,7%. Это указывает на сжатие операционной маржи: компания зарабатывает на перевалке грузов меньше, чем раньше, при относительно жесткой базе расходов.
При этом финансовые доходы за 9 месяцев составили 8,03 млрд руб., что сопоставимо с уровнем прошлого года (8,08 млрд руб), тогда как операционная прибыль упала более чем на 7,8 млрд руб. Фактически проценты по депозитам и другим финансовым инструментам частично компенсируют падение прибыли от портовых услуг.
Отчетность НМТП за 9 месяцев 2026 года – это не катастрофа, но и не история роста, говорят аналитики. Компания остается прибыльной и почти не имеет долга, однако качество прибыли ухудшается. Для инвестора это означает, что НМТП в текущем виде ближе к дивидендной истории с ограниченным потенциалом роста, где ключевыми точками наблюдения являются динамика операционной маржи и траектория ключевой ставки.
Что день грядущий нам готовит
После пробоя уровня 2500 перед игроками появились новые горизонты. Как отмечают аналитики, технически дорога открыта к верхней границе диапазона 2500-2600 пунктов, но ее все же нужно пройти. Впрочем, среднесрочный тренд остается в силе, а цель на конец года некоторым оптимистам видится на уровне 2700 пунктов.
При этом на счета инвесторов начали поступать дивиденды крупных российских компаний, часть которых, вероятно, будет реинвестирована в рынок, создавая дополнительный спрос.
Однако значительная часть геополитического позитива уже заложена в котировки, и рынок становится все более чувствительным к любым разочаровывающим новостям, отмечают эксперты. Обороты торгов снижаются (68,5 млрд руб. против 84,5 млрд днем ранее), что может указывать на ослабление положительного импульса.