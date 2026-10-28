Утренний звон по рынку акций 28 октября

Отчетность НМТП за 9 месяцев 2026 года – это не катастрофа, но и не история роста, говорят аналитики. Компания остается прибыльной и почти не имеет долга, однако качество прибыли ухудшается. Для инвестора это означает, что НМТП в текущем виде ближе к дивидендной истории с ограниченным потенциалом роста, где ключевыми точками наблюдения являются динамика операционной маржи и траектория ключевой ставки.