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Главная / Инвестиции /

«Европлан» зафиксировал объем размещения облигаций на уровне 13,5 млрд рублей

Наталья Захарова
Алексей Орлов / Ведомости
Алексей Орлов / Ведомости

Лизинговая компания «Европлан» зафиксировала объем размещения облигаций серии 001Р-11 на уровне 13,5 млрд руб. Об этом сообщил «Интерфакс» со ссылкой на источник на финансовом рынке.

Срок обращения выпуска установлен на 2,75 года. Финальный ориентир ставки купона установлен на уровне 15% годовых, ему соответствует доходность к погашению в размере 16,08% годовых.

По облигациям предусмотрена амортизация. Организаторами указаны Альфа-банк и Т-банк. Сбор заявок на выпуск прошел 26 октября, а техническое размещение запланировано на 28 октября.

22 апреля рейтинговое агентство «Эксперт РА» подтвердило рейтинг кредитоспособности «Европлан» на уровне ruАА, прогноз по рейтингу «стабильный». Также облигациям компании присвоен рейтинг ruАА. 26 июня такой же рейтинг дало агентство АКРА.

Чистая прибыль «Европлана» по МСФО за первое полугодие составила 4,3 млрд руб., что на 129% больше, чем за первые шесть месяцев 2025 г. Лизинговый портфель составил 139,5 млрд руб., что на 17% меньше, чем за первое полугодие 2026 г. Доля возвращенных предметов лизинга составила 6,8% валюты баланса.

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