«Европлан» зафиксировал объем размещения облигаций на уровне 13,5 млрд рублей

Чистая прибыль «Европлана» по МСФО за первое полугодие составила 4,3 млрд руб., что на 129% больше, чем за первые шесть месяцев 2025 г. Лизинговый портфель составил 139,5 млрд руб., что на 17% меньше, чем за первое полугодие 2026 г. Доля возвращенных предметов лизинга составила 6,8% валюты баланса.