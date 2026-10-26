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Главная / Инвестиции /

В новой дивполитике «Алросы» основные положения не изменились

Наталья Захарова
Евгений Разумный / Ведомости
Евгений Разумный / Ведомости

В новой редакции дивидендной политики АК «Алроса» основные положения остались без изменений. Об этом говорится в сообщении компании на сайте раскрытия информации.

Дивиденды должны составлять не менее 50% от чистой прибыли по МСФО за год. Компания изменила этот пункт – сделала поправку на актуальную редакцию распоряжения правительства, которое регулирует формирование позиции РФ как акционера.

В остальном «Алроса» будет выплачивать дивиденды как раньше – при условии, что отношение чистого долга к EBITDA не превышает 1,5х. При отрицательном чистом долге «Алроса» выплачивает 100% свободного денежного потока.

В отчете «Алросы» по МСФО за полгода говорилось, что чистый убыток компании составил 9,54 млрд руб. против 40,60 млрд руб. чистой прибыли, полученной по итогам аналогичного периода 2025 г. Выручка снизилась на 33% до 91,73 млрд руб.

Скорректированная EBITDA уменьшилась на 61% и достигла 14,3 млрд руб., а рентабельность по EBITDA – 16% (-11 п. п.). Соотношение чистого долга к EBITDA составило 3,2х против 1,2х год к году.