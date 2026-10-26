Рынок акций завершил день на максимальных с середины июня отметках
По состоянию на 19:00 мск 26 октября индекс Мосбиржи вырос по отношению к закрытию предыдущего дня на 1,08% и составил 2491,29. Индекс РТС вырос на 1,14% и составил 975,03.
Лидерами роста цен на торгах Мосбиржи стали:
Группа ЛСР – 625,40 руб. (+7,29%)
«Диасофт» – 1 253 руб. (+5,21%)
«Сургутнефтегаз» ао – 18,10 руб. (+4,99%)
«Лента» – 1824,50 руб. (+4,66%)
«Россети» – 0,06 руб. (+4,20%)
В аутсайдерах торгов оказались:
«Евротранс» – 21,50 руб. (-2,06%)
«Фосагро» – 5 672 руб. (-1,70%)
ЮГК – 0,71 руб. (-1,27%)
«Новабев групп» – 270 руб. (-1,25%)
«Русснефть» – 94,80 руб. (-0,94%)
Общий объем торгов составил 68,23 млрд руб.
Лидерами по объему торгов стали: