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Главная / Инвестиции /

Рынок акций завершил день на максимальных с середины июня отметках

Ведомости

По состоянию на 19:00 мск 26 октября индекс Мосбиржи вырос по отношению к закрытию предыдущего дня на 1,08% и составил 2491,29. Индекс РТС вырос на 1,14% и составил 975,03.

Лидерами роста цен на торгах Мосбиржи стали:

В аутсайдерах торгов оказались:

Общий объем торгов составил 68,23 млрд руб.

Лидерами по объему торгов стали:

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