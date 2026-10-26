Anthropic подал заявку на IPO в Nasdaq
Разработчик ИИ-бота Claude американская компания Anthropic подала заявку на первичное размещение (IPO) на бирже Nasdaq. Об этом Anthropic объявила у себя на сайте.
«Anthropic намерена разместить свои обыкновенные акции класса "А" на бирже Nasdaq Global Select Market под тикером ANT», – говорится в сообщении.
Размещение будет осуществляться исключительно посредством проспекта бумаг, уточняется в заявлении. Пока компания направила заявление о регистрации этих ценных бумаг в Комиссию по ценным бумагам и биржам США (SEC), оно еще не вступило в силу.
15 октября Bloomberg писал, что квартальная выручка Anthropic увеличилась на 50% до $16,8 млрд перед планируемым IPO. Скорректированная валовая маржа Anthropic составила 85%, скорректированная операционная маржа превысила 11%, писало агентство.
Anthropic может опередить OpenAI в первичном размещении. OpenAI планирует провести IPO в 2027 г. после переноса. В компании объяснили изменение сроков тем, что компания сосредоточена на решении проблем, связанных с безопасностью технологий ИИ.