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Anthropic подал заявку на IPO в Nasdaq

Максим Цуланов
Zuma \ TASS
Zuma \ TASS

Разработчик ИИ-бота Claude американская компания Anthropic подала заявку на первичное размещение (IPO) на бирже Nasdaq. Об этом Anthropic объявила у себя на сайте.

«Anthropic намерена разместить свои обыкновенные акции класса "А" на бирже Nasdaq Global Select Market под тикером ANT», – говорится в сообщении.

Размещение будет осуществляться исключительно посредством проспекта бумаг, уточняется в заявлении. Пока компания направила заявление о регистрации этих ценных бумаг в Комиссию по ценным бумагам и биржам США (SEC), оно еще не вступило в силу.

15 октября Bloomberg писал, что квартальная выручка Anthropic увеличилась на 50% до $16,8 млрд перед планируемым IPO. Скорректированная валовая маржа Anthropic составила 85%, скорректированная операционная маржа превысила 11%, писало агентство.

Anthropic может опередить OpenAI в первичном размещении. OpenAI планирует провести IPO в 2027 г. после переноса. В компании объяснили изменение сроков тем, что компания сосредоточена на решении проблем, связанных с безопасностью технологий ИИ.

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