Выручка Anthropic увеличилась на 50% перед IPO
Квартальная выручка компании Anthropic, разработчика ИИ-чата Claude, увеличилась на 50% до $16,8 млрд в III квартале перед планируемым первичным размещением (IPO). Об этом пишет Bloomberg со ссылкой на источники.
В июле – сентябре Anthropic получила положительный свободный денежный поток, скорректированная валовая маржа составила 85%, а скорректированная операционная маржа превысила 11%, сообщили собеседники.
13 сентября стало известно, что Anthropic выбрала биржу Nasdaq для проведения потенциально рекордного IPO. Reuters писал, что Anthropic планирует привлечь до $100 млрд, что может определить оценку стартапа примерно в $2 трлн. Разработчик работает над IPO совместно с Morgan Stanley, Goldman Sachs и JPMorgan Chase.
Anthropic может выйти на биржу раньше OpenAI, которая рассматривает возможность проведения IPO в 2027 г. В OpenAI объяснили перенос размещения тем, что компания сосредоточена на решении проблем, связанных с безопасностью этой технологии.