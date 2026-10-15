Газета
MAX
Глобальные идеи
Бизнес
Экономика
Финансы
Инвестиции
Технологии
Медиа
Недвижимость
Политика
Общество
Менеджмент
Стиль жизни
Интервью
Мнения
Фотогалереи
ВЕДЫ
Правила торговли
Идеи управления
Город
Ведомости&
Аналитика
Капитал
Страна
Промышленность
Инновации и технологии
Техуспех
Здоровье
Спорт
Конференции
Вместе для дикой природы
Справочник компаний
Справочник персон
Туризм
Право
Наука
Как потратить
Устойчивое развитие
Форум
Премия Импульс
Ведомости Северо-Запад
Ведомости Юг
CNY Бирж.12,497+0,41%UTAR8,57+0,47%VEON-RX78-1,14%IMOEX2 389,92-1,3%RTSI898,85-1,08%RGBI111,69+0,3%RGBITR769,79+0,32%
Глобальные идеи
Бизнес
Экономика
Финансы
Инвестиции
Технологии
Медиа
Недвижимость
Политика
Общество
Менеджмент
Стиль жизни
Интервью
Мнения
Фотогалереи
Главная / Инвестиции /

Выручка Anthropic увеличилась на 50% перед IPO

Максим Цуланов
Максим Стулов / Ведомости
Максим Стулов / Ведомости

Квартальная выручка компании Anthropic, разработчика ИИ-чата Claude, увеличилась на 50% до $16,8 млрд в III квартале перед планируемым первичным размещением (IPO). Об этом пишет Bloomberg со ссылкой на источники.

В июле – сентябре Anthropic получила положительный свободный денежный поток, скорректированная валовая маржа составила 85%, а скорректированная операционная маржа превысила 11%, сообщили собеседники.

13 сентября стало известно, что Anthropic выбрала биржу Nasdaq для проведения потенциально рекордного IPO. Reuters писал, что Anthropic планирует привлечь до $100 млрд, что может определить оценку стартапа примерно в $2 трлн. Разработчик работает над IPO совместно с Morgan Stanley, Goldman Sachs и JPMorgan Chase.

Anthropic может выйти на биржу раньше OpenAI, которая рассматривает возможность проведения IPO в 2027 г. В OpenAI объяснили перенос размещения тем, что компания сосредоточена на решении проблем, связанных с безопасностью этой технологии.

Читайте также:OpenAI: IPO в 2026 году не будет, компания сосредоточится на безопасности
Отвлекает реклама?  Подпишитесь,  чтобы скрыть её