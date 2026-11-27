Стоимость серебра выросла на 10%
Цена на серебро росла утром 27 ноября на 10% и превысила $44 за тройскую унцию. Это следует из данных нью-йоркской биржи Comex.
На 11:22 мск декабрьский фьючерс на серебро торговался по $44,17 за унцию (+10,27%).
Золото в то же время торгуется по $3671 за унцию (+3,85%).
За два дня до этого цена на серебро опустилась ниже $40 за тройскую унцию. Тогда на минимуме контракт стоил $39,84. Золото тогда же опускалось ниже $3500 за унцию.
Драгметаллы дешевели в конце ноября на фоне приближения заседания ФРС США по процентным ставкам. Оно пройдет 8–9 декабря 2026 г. В сентябре американский ЦБ повысил диапазон ключевой процентной ставки до 3,75–4%, в октябре – сохранил его без изменений.