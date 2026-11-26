Чистый убыток «Вуш холдинг» по РСБУ за девять месяцев вырос в 2,3 раза
Чистый убыток ПАО «Вуш холдинг» (кикшеринг Whoosh) за девять месяцев по РСБУ составил 88,85 млн руб., что в 2,3 раза больше год к году. Финансовые результаты опубликованы на сайте компании.
Выручка за отчетный период выросла на 83% и достигла 1,97 млн руб. Убыток от продаж вышел на 112,88 млн руб. – на 51,4% больше.
Непокрытый убыток группы по состоянию на 30 сентября составил 672,69 млн руб. При этом добавочный капитал «Вуш холдинг» указан в размере 11,47 млрд руб.
Акции «Вуш холдинг» на 18:43 мск торгуются по 34,8 руб. За день они потеряли 0,74% от стоимости.
При этом выручка группы за девять месяцев увеличилась на 1% год к году до 10,9 млрд руб. Выручка кикшеринга в странах Латинской Америки выросла на 23% и составила 1,59 млрд руб. Чистый убыток компании снизился на 18% – с 1,16 млрд до 957 млн руб.