При этом выручка группы за девять месяцев увеличилась на 1% год к году до 10,9 млрд руб. Выручка кикшеринга в странах Латинской Америки выросла на 23% и составила 1,59 млрд руб. Чистый убыток компании снизился на 18% – с 1,16 млрд до 957 млн руб.