Минфин подтвердил увеличение срока ИИС-3 до шести лет с 2027 года
Минфин России не планирует менять установленные сроки владения индивидуальными инвестиционными счетами третьего типа (ИИС-3). До конца 2026 г. инвесторы смогут открывать такие счета с минимальным сроком владения пять лет, а с 2027 г. он увеличится до шести лет. Об этом пишет «РБК инвестиции» со ссылкой на министерство.
В дальнейшем минимальный срок будет ежегодно увеличиваться на один год, пока не достигнет десяти лет. Таким образом, 2026 г. станет последним, когда вновь открываемый ИИС-3 можно оформить с пятилетним сроком владения.
В Минфине пояснили, что постепенное увеличение срока направлено на стимулирование долгосрочных вложений и привлечение в экономику «длинных» денег.
В октябре замминистра финансов Иван Чебесков заявил, что Минфин готов обсуждать с профессиональными участниками финансового рынка предложения по донастройке механизма ИИС-3. ИИС-3 действует с 2024 г.
14 сентября Банк России вновь предложил разрешить выводить с ИИС-3 купоны по облигациям и доходы от ПИФов без потери налоговых льгот. Сейчас без закрытия счета можно выводить дивиденды по акциям.
По итогам II квартала 2026 г. общее число ИИС достигло 6,6 млн, а объем активов на них – 993 млрд руб. За апрель – июнь инвесторы открыли 163 000 новых счетов, при этом доля облигаций в портфелях владельцев ИИС выросла до рекордных 48%.