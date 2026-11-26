Минфин России не планирует менять установленные сроки владения индивидуальными инвестиционными счетами третьего типа (ИИС-3). До конца 2026 г. инвесторы смогут открывать такие счета с минимальным сроком владения пять лет, а с 2027 г. он увеличится до шести лет. Об этом пишет «РБК инвестиции» со ссылкой на министерство.