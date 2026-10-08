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Главная / Инвестиции /

Минфин готов обсудить предложения рынка по донастройке ИИС-3

Анна Виноградова
Алексей Орлов / Ведомости
Алексей Орлов / Ведомости

Минфин готов обсуждать с профессиональными участниками финансового рынка предложения по донастройке механизма индивидуальных инвестиционных счетов третьего типа (ИИС-3), заявил замминистра финансов Иван Чебесков журналистам в кулуарах форума «Сберинвестиций». При этом ведомство пока не видит доказательств необходимости корректировать действующие параметры инструмента.

«На данном этапе наша позиция была, что пока что-то менять мы не видели определенных доказательств, что это реально необходимо, что это является каким-то стоп-фактором», – сказал Чебесков. По его словам, профучастники запросили отдельное обсуждение вопроса и Минфин намерен провести его. Замминистра подчеркнул, что ведомство открыто к диалогу с рынком.

ИИС-3 действует с 2024 г. и объединяет налоговые льготы прежних типов инвестиционных счетов. Для счетов, открытых в 2025–2026 гг., минимальный срок владения для сохранения льгот составляет пять лет, в дальнейшем он должен постепенно увеличиваться до 10 лет.

14 сентября Банк России вновь предложил разрешить выводить с ИИС-3 купоны по облигациям и доходы от ПИФов без потери налоговых льгот. Сейчас без закрытия счета можно выводить дивиденды по акциям.

По итогам II квартала 2026 г. общее число ИИС достигло 6,6 млн, а объем активов на них – 993 млрд руб. За апрель – июнь инвесторы открыли 163 000 новых счетов, при этом доля облигаций в портфелях владельцев ИИС выросла до рекордных 48%.

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