Минфин готов обсудить предложения рынка по донастройке ИИС-3

«На данном этапе наша позиция была, что пока что-то менять мы не видели определенных доказательств, что это реально необходимо, что это является каким-то стоп-фактором», – сказал Чебесков. По его словам, профучастники запросили отдельное обсуждение вопроса и Минфин намерен провести его. Замминистра подчеркнул, что ведомство открыто к диалогу с рынком.