В Индии от отравления алкоголем скончались 17 человек, 600 госпитализированы
В штате Манипур на северо-востоке Индии 17 человек погибли от отравления токсичным алкоголем, сообщает NDTV. По данным официальных представителей правительства штата, еще около 600 человек остаются в больницах, шесть человек арестованы. В ходе рейдов изъяли 4500 л алкоголя.
Образцы, собранные в районах, где произошло отравление, направили на экспертизу в три лаборатории. Анализы должны установить, что стало причиной отравления.
Для расследования инцидента сформировали комитет высокого уровня, в работе также участвует специальная полицейская группа под руководством генерального инспектора зоны I Темтинга Нгасангвы. Будут также созданы окружные оперативные группы из сотрудников полиции и акцизных служб для предотвращения производства и распространения нелегального алкоголя.
По данным властей, сезон сбора урожая мог усугубить ситуацию, поскольку люди часто употребляют алкоголь после тяжелого рабочего дня в поле. Представители правительства призвали население не паниковать, сотрудничать с властями и своевременно сообщать о производстве и продаже нелегального алкоголя.
30 августа стало известно, что в Туве два человека умерли от отравления алкоголем. Еще двоих экстренно госпитализировали. В сентябре 2025 г. в Сланцевском районе Ленобласти из-за употребления суррогатного алкоголя погибли 19 человек. Это произошло из-за частного производства и торговли алкоголем «с рук».