В штате Манипур на северо-востоке Индии 17 человек погибли от отравления токсичным алкоголем, сообщает NDTV. По данным официальных представителей правительства штата, еще около 600 человек остаются в больницах, шесть человек арестованы. В ходе рейдов изъяли 4500 л алкоголя.