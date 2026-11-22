В районе Калининграда заметили самолет-разведчик НАТО
Самолет-разведчик НАТО замечен в районе Калининградской области. Об этом пишет ТАСС со ссылкой на источник в авиадиспетчерских службах.
Воздушное судно Bombardier Artemis II, зарегистрированное в США, прилетело с аэродрома постоянного базирования в Румынии. Самолет шел на высоте порядка 9,7 км и облетел регион по кругу, находясь в воздушном пространстве Литвы.
22 октября американский разведывательный самолет почти пять часов выполнял полеты вдоль границ Калининградской области. Самолет вылетел с румынской авиабазы «Михаил Когэлничану».
ТАСС писал 9 ноября, что Bombardier Artemis II с начала текущего года 70 раз был замечен в районе Калининградской области.